Lecce - L’ASSESSORE LEO PRESENTA LE MISURE A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI PUGLIESI 02/07/2019 “Oggi presentiamo misure importanti, peraltro già collaudate negli anni precedenti, che vanno interamente a supporto del sistema universitario pugliese, che rappresenta per noi una eccellenza nel panorama degli Atenei italiani”.



Lo ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione, Formazione e lavoro della regione Puglia Sebastiano Leo, intervenendo questa mattina, presso le Officine Cantelmo a Lecce, alla conferenza stampa di presentazione delle nuove azioni di intervento a sostegno del percorso di formazione degli studenti delle università pugliesi e degli Its.



“Summer School, assegni di ricerca, borse di studio rappresentano – ha continuato l’Assessore Leo – degli interventi per offrire nuove opportunità ai nostri studenti e per metterli nelle condizioni di ricevere un’offerta formativa degna delle migliori Università nazionali ed europee. Si tratta di un impegno economico di diversi milioni di euro e, tuttavia, mi preme sottolineare che ci sono alcune misure che adottiamo che, aldilà dell’impegno di spesa talvolta minimo, hanno un impatto qualitativo importante e risultano essere molto efficaci”.



Tra le novità significative la copertura totale delle borse di studio che supera il problema degli idonei a cui non veniva erogato il beneficio e, per la prima volta, il riconoscimento della borsa di studio agli studenti degli ITS.



Oltre all’Assessore Leo, alla conferenza stampa hanno preso parte Alessandro Cataldo, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia, il Direttore Generale Gavino Nuzzo e Maria Raffaella Lamacchia, dirigente regionale della Sezione Istruzione e Università.



Nel corso della conferenza stampa è stato presentato un rapporto sui fondi impiegati in questi anni dalla Regione Puglia per le borse di studio agli studenti universitari, confrontato con le altre Regioni italiane. Sono state poi illustrate importanti misure come le Summer school, gli assegni di ricerca, lo Sportello studenti stranieri, socialità dei diversamente abili, ITS e abbattimento barriere architettoniche.



Le Summer school, con una dotazione finanziaria pari a 300mila euro, si rivolgono alle università pugliesi. Gli assegni di ricerca 2019, finanziati per 760mila euro, sono destinati ai giovani laureati pugliesi per ricerche applicate al rafforzamento della capacità amministrative della Pubblica amministrazione, con particolare riguardo alle attività della Regione Puglia.

Il bando "Welcome in Puglia for Masters Students" mira a fornire servizi di accoglienza agli studenti stranieri che si iscrivono a master internazionali offerti dalle università pugliesi, attraverso lo Sportello studenti stranieri.



Socialità dei diversamente abili con la fruizione di Musei, teatro, vacanze indipendenti. Con l’accordo tra la Regione Puglia e l’Adisu, il progetto pilota partito con gli studenti diversamente abili dell'Università del Salento si estende a tutte le università pugliesi.

ITS - Istituti tecnici superiori. Per l’A.A. 2019/2020 gli studenti degli ITS Puglia potranno accedere ai benefici e servizi per il diritto allo studio universitario offerti dalla Regione Puglia attraverso un bando di concorso per borse di studio.

Inoltre sono esaminate le opportunità offerte dalla Legge 338/2000 che consente il cofinanziamento dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già’ esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonché di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità.