[PHOTOGALLERY] Bari - Emiliano incontra l'Ambasciatrice del Canada Alexandra Bugailiskis 02/07/2019 Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha incontrato questa mattina in Presidenza, insieme con l’assessore regionale allo Sviluppo economico Mino Borraccino e il direttore del Dipartimento Politiche internazionali Bernardo Notarangelo, S.E. l’Ambasciatrice del Canada Alexandra Bugailiskis, accompagnata dal Ministro Consigliere, Sig.ra Edith St-Hilaire.



“Il colloquio con l’ambasciatrice, che ringrazio per essere venuta a trovarci, è stato molto interessante – ha commentato il Presidente Emiliano – abbiamo parlato di molte cose, ma ho voluto soprattutto ringraziare il Canada per il contributo che ci ha dato tanti anni fa quando, per riprendere la nostra democrazia, ci è stato molto vicino in un momento difficilissimo, come quello appunto della lotta contro il nazifascismo. Io non dimentico e ci siamo commossi pensando al futuro perché il grande futuro che abbiamo davanti si basa anche sulla grande civiltà del Canada che è un Paese attento alle donne e attento a rispettare tutte le culture del mondo, rispettoso nei confronti di coloro che arrivano nel Paese per lavorare e per trovare un futuro. Insomma il Canada è un Paese che io ammiro profondamente e che per noi è un è un esempio di come si può affrontare il futuro, in tutti i settori dall'economia, allo studio, alla politica internazionale, senza negare i diritti di nessuno”.



Per l’ambasciatrice Alexandra Bugailiskis “sarà un piacere lavorare insieme perché in Canada ci sono tanti pugliesi emigrati anni fa e perché, insieme con il Presidente Emiliano, parliamo la lingua del futuro”.



Link video Emiliano

http://rpu.gl/SXoVo



Link video ambasciatrice

http://rpu.gl/uM8E4