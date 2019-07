San Menaio -Musica da mangiare e cibo da ascoltare. Arriva sul Gargano il primo Beach party Gastrofonico della Puglia. 16/07/2019 Il primo grande, party estivo dedicato alla musica ed al cibo svolto interamente in spiaggia.

Tre progetti “Gastrofonici” si alterneranno in quasi quattro ore di performance consecutive tra padelle, coltelli, salse e dj set.

Una forte esperienza, unica, da vivere e condividere dal tramonto alla notte non ancora fonda.

Una location storica, come quella del lido Milano di San Menaio, sarà “l’ingrediente” ideale per rivivere gli anni belli del boom turistico Garganico che vedeva, proprio la frazione turistica di Vico del Gargano, la regina dell’estate Pugliese.

Una cena degustazione, spettacolo con tanti ospiti e tante sorprese daranno ufficialmente il via alla vostra estate.



L’appuntamento è per Venerdì 19 luglio 2019 presso il ristorante “frutti al mare” “Lido Milano” - San Menaio (Fg) – Lungomare Andrea Pazienza.

I PROTAGONOSTI



METANO’S, Il reverendo Podolico

ANTIPASTI | Soul e Pastorizia

(Degustazione di formaggi Podolici, Caciocavallo, Caprino e Pecorino;

Assaggio di Acquasala fredda)



“Avete mai assistito ad una performance musicale di un soggetto super folle capace di gettare in sala una selezione musicale frizzante mentre spargeva profumo di "Acquasala" (preparata al momento) nell'olfatto e nelle menti degli avventati ballerini, il tutto condito con una scenografia super fantastica fatta di "Sponsale" e pomodori sospesi nel cielo, cornice perfetta per il super emozionante rito del taglio del caciocavallo?

Metano's dj Set Podolico! in coperta e dotato di campanaccio vi proietterà in un mondo migliore fatto di Follia, Acqua sale e Caciocavallo!

Straordinario ed originale modo di promuovere il territorio ed i suoi prodotti tipici in altri posti, un modo differente di concepire una serata musicale”.



RISALDO.

PRIMO PIATTO | Friarielli beats

(Risotto con friarielli, salsiccia e provola affumicata)



“Una performance mantecata a tempo di bossanova.

Aldo Laurenza, ironica voce del duo “elettro slam poetry” partenopeo Aldolà Chivalà, impegnato in una performance art da “mantecare” col progetto/evento RisAldo. Si continueranno le danze a suon di bossa fino a tardi con la selezione musicale di RisAldo fino ad esaurimento forze e logoramento delle suole.



DUB&PATAN.

SECONDO PIATTO |

(Uovo in camicia, Patan’ e verdure croccanti)



“Nato per attraversare trasversalmente cibo e musica, dub&patan porta in tour un live nel quale coesistono un dj-set e un live cooking show. Una performance che viaggia in parallelo fra selezione musicale e preparazione di prodotti della terra. Un percorso sensoriale che coinvolge tutti i sensi incentrati sulla fluidità dell’ interazione fra culture, cibi e suoni. Ovviamente il risultato non è mai lo stesso ma a loro due viene sempre bene, se solo si pensa a quanta somiglianza ci sia nella responsabilità della “selezione” e del mixaggio di elementi differenti, che si tratti di ingredienti e di culture, oppure di campioni o brani musicali non fa differenza.

Un producer e dj “Papa Lele” e un cuoco militante “Chef Buglione” che condividono le stesse passioni, le basse frequenze e le tavole imbandite, ma soprattutto i piatti. Ognuno, a proprio modo, proverà a riempirci di cose buone da mangiare e belle da ascoltare”.

















Info e prenotazioni: 3931753151 / acquasalabeachparty@gmail.com

Facebook: AcquasalaBeachParty