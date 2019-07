AL VIA LE ISCRIZIONI AI MASTER POST LAUREA UNISALENTO C’È TEMPO FINO AL 15 LUGLIO 03/07/2019 Al via le iscrizioni ai master post laurea attivati per l’anno accademico 2019/2020 dall’Università del Salento, destinati a laureati triennali e/o magistrali interessati ad approfondire le proprie conoscenze e competenze con un taglio teorico-pratico e con un deciso orientamento al mondo del lavoro. Due i master di primo livello e quattro quelli di secondo livello: «Un’offerta rinnovata, tra conferme e nuove iniziative», sottolinea il professor Attilio Pisanò, Delegato a Didattica e Apprendimento Permanente, per rispondere alle sollecitazioni sia dei laureati che dei vari attori territoriali».



Per presentare domanda di partecipazione c’è tempo fino alle ore 13 del 15 luglio 2019; tutti i dettagli e i bandi di accesso sono su https://www.unisalento.it/didattica/dopo-la-laurea/master-di-i-e-ii-livello.





Master di primo livello



Mediazione linguistica interculturale in materia di immigrazione e asilo

Organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici in collaborazione con il CIR Onlus - Consiglio Italiano per i Rifugiati e diretto dalla professoressa Maria Grazia Guido, il master è all’undicesima edizione e prepara alla professione di mediatore linguistico-interculturale in contesti di comunicazione con immigrati e rifugiati. Garantisce una preparazione specialistica completa che include il raggiungimento di una buona competenza nelle lingue inglese e/o francese utilizzate come ‘lingua franca’ in contesti migratori, lo studio di lingue native dei vari gruppi di migranti e una specifica preparazione in materia di giurisprudenza sul diritto all’asilo e al lavoro degli immigrati. Previsti anche stage e tirocini guidati presso enti e centri di assistenza a immigrati e richiedenti asilo. Gli sbocchi lavorativi della figura professionale formata sono nell’ambito di amministrazioni pubbliche, aziende private, scuole e strutture educative, forze dell’ordine e di pace, ASL, sindacati, centri di assistenza sociale, culturale e socio-sanitaria, organismi e istituzioni nazionali e internazionali che tutelano i diritti umani di popolazioni diseredate e nei servizi di consulenza legale, sociale, economica, educativa e sanitaria, a livello sia locale sia internazionale.



Ricerche di marketing per le imprese e il territorio

Organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Economia e diretto dal professor Gianluigi Guido, il master intende promuovere un approccio innovativo alle ricerche di marketing con particolare risalto alle ricerche sul sentiment, sul neuromarketing e sul digital marketing. In particolare, gli studenti potranno acquisire le competenze necessarie per condurre: raccolta sistematica e analisi di dati necessari per analizzare i mercati e i contesti di riferimento; studio e analisi della domanda attuale e potenziale, al fine di isolare ed esaminare strategicamente le informazioni più rilevanti per le decisioni aziendali in merito a prodotti, prezzi di vendita, distribuzione, efficacia della pubblicità e delle tecniche promozionali; sondaggi di opinione, focus group e ricerche di marketing politico e territoriale. Le figure in uscita potranno quindi trovare impiego in ambito culturale e creativo, nel sistema della moda e del design, in ambito politico e territoriale. Partner e soggetti sostenitori del Master sono: Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, Distretto Produttivo Puglia Creativa, Ethica srl, Graffiti for Smart City, Digital Angels, Pura Puglia srl, Retegreenroad.it, Birra Salento srl, Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” del CNR, Confindustria Lecce, Confindustria Bari e BAT, Comune di Lecce, Prefettura di Lecce, Questura di Lecce.





Master di secondo livello



Esperto in valutazione e riabilitazione neuro-cognitiva dell’età evolutiva dell’adulto e dell’anziano

Organizzato dal Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo e diretto dalla professoressa Paola Angelelli, il master è rivolto a laureati e professionisti in possesso di laurea specialistica/magistrale in Psicologia, a psicologi e medici, e prevede un percorso formativo per lo sviluppo di una competenza scientifica, operativa e professionale nella diagnosi, progettazione e intervento riabilitativo nelle principali patologie delle funzioni cognitive evolutive e acquisite. Quattro i moduli previsti: “Neuroscienze cognitive: tecniche e metodiche di studio e intervento”, “Valutazione e riabilitazione neurocognitiva in età evolutiva”, “Valutazione e riabilitazione neurocognitiva nell’adulto cerebroleso” e “Valutazione e riabilitazione neurocognitiva nelle demenze e nel Mild Cognitive Impairment”. Gli sbocchi occupazionali sono nell’attività libero professionale in ambito clinico-diagnostico, clinico-riabilitativo e assicurativo-forense, negli ospedali pubblici e privati, nei centri di riabilitazione e negli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, nelle unità di valutazione Alzheimer, nei centri di psicoterapia e negli Enti in generale. Oltre ai partner accademici, il Master vede la collaborazione anche della ASL Lecce, dell’Istituto Santa Chiara di Lecce e dell’Associazione Salento Alzheimer. È possibile l’iscrizione ai singoli moduli; agevolazioni per gli iscritti agli Ordini pugliesi degli Psicologi e dei Medici; finanziabile dalla misura Pass Laureati.



Biomedicina molecolare

Organizzato dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali e diretto dal professor Michele Maffia, il Master è rivolto a biologi, biotecnologi, farmacisti, medici, psicologi, ingegneri biomedici e chimici e ad altri operatori del settore sanitario e della biomedicina che hanno conseguito laurea magistrale o specialistica equipollente nei settori LM-6, 9, 13, 40, 41, 42 51, 53, 54, 55, 61, 75, 21, 22, 17; LIWSNT01, LM/SNT02, 03, 04. Il percorso formativo punta a fornire competenze e conoscenze sulle più comuni tecniche nel settore della biomedicina molecolare; sugli approcci diagnostici utilizzati comunemente nei laboratori di patologia clinica, microbiologia e virologia, anatomia patologica, genetica e citogenetica; sugli aspetti teorici e metodologici di nuovi approcci di diagnostica avanzata e di terapia personalizzata basati sulle scienze omiche, sulla bioinformatica e sulla spettrometria di massa; sull’uso di cellule staminali, linee cellulari, materiali, biomateriali e nano-device per le terapie cellulari e tissutali e per la medicina di precisione; sull’organizzazione di studi clinici e nel management del paziente oncologico; nel settore della nutrizione umana. Il Master vede la collaborazione, tra gli altri, della ASL Lecce, di laboratori, aziende e spin off operanti nei settori citati e dell’IRCSS San Raffaele di Milano. Finanziabile dalla misura Pass Laureati.



Meteorologia e Oceanografia Fisica

Organizzato dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali e diretto dal professor Piero Lionello, il Master mira a formare esperti in meteorologia e oceanografia fisica con sbocchi occupazionali in agenzie ambientali, enti governativi, centri previsionali e di ricerca, compagnie assicurative ed enti aeroportuali e marittimi. Rivolto a laureati in Fisica, Ingegneria, Matematica e nelle classi LM-44, 53, 60, 72, 75 e 79, fornisce conoscenze e competenze per la comprensione dei processi meteorologici e oceanografici anche in riferimento al funzionamento delle strumentazioni utilizzate in questi campi, all’osservazione in natura (compresi errori e incertezze), alla struttura e alla numerica dei modelli previsionali in meteorologia e di circolazione oceanica. Oltre alla didattica frontale, sono previsti stage e, per la prova conclusiva, anche la stesura di un articolo scientifico. Il Master vede la collaborazione dell’Università degli studi di Napoli Parthenope (le lezioni si svolgeranno anche presso questa Università, in videoconferenza), del CNR ISAC e di società scientifiche operanti nei settori d’interesse; è finanziabile dalla misura Pass Laureati.



Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche

Organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e diretto dal professor Pier Luigi Portaluri, il Master intende formare una figura dirigenziale, professionale a elevata responsabilità che sia in grado di curare l’attuazione delle linee di indirizzo individuate per lo sviluppo dell’attività amministrativa, ma anche funzionari e istruttori direttivi amministrativi con compiti di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro, staff o uffici con responsabilità di gestione e di risultato. Il percorso formativo fornisce conoscenze nell’ambito del diritto amministrativo e delle sue connessioni con la normativa penalistica, sulla privacy e sulla digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, utili anche per il superamento dei concorsi pubblici e per la progressione di carriera. Le attività didattiche sono articolate in moduli e prevedono l’approfondimento dell’organizzazione amministrativa anche in riferimento ai controlli e al management, del provvedimento amministrativo, delle regole e degli strumenti dell’Amministrazione digitale, della disciplina a tutela della privacy, dei contratti pubblici e degli appalti, della disciplina anticorruzione e per la trasparenza, dei reati contro l’Amministrazione pubblica, delle regole e degli strumenti per la tutela pubblica del territorio e del paesaggio. Partner del Master sono: CST UIL Lecce, UIL Pensionati Lecce, SO.SE.CIT. srl, Associazione di volontariato ADA Salento, Patronato ITAL UIL, Associazione Culturale Spazi Aperti, CISL Lecce, Comune di Melpignano, Comune di Lecce, Regione Puglia e INPS.