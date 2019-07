EMILIANO INAUGURA A POLIGNANO A MARE IL FESTIVAL “IL LIBRO POSSIBILE” 04/07/2019 Link video Emiliano

[url]

http://rpu.gl/lxgxa

[/url]











“Il Libro Possibile è una festa della cultura popolare: in Puglia i libri si possono scrivere, leggere, si possono immaginare, si possono scambiare. Il Libro Possibile è un modo attraverso il quale una delle città più belle del mondo, Polignano a Mare, si apre alla cultura internazionale, consente alle personalità più importanti del nostro Paese e di altre culture di scoprire quanto è bella la Puglia, come si sta bene, come si può veramente godere della bellezza della nostra regione. E soprattutto questo festival fa venire in mente chissà a quanti ragazzi e ragazze l'idea di scrivere un libro o di leggerlo: questo per noi è molto importante”.

Lo ha detto il presidente Michele Emiliano questa sera nel corso della inaugurazione de Il Libro Possibile, festival realizzato con il sostegno della Regione Puglia.