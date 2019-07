13 luglio - Vinicio Capossela in “Planctum per alberi uomini e bestie” a Tiggiano (Lecce) 13/07/2019 "SAVE THE OLIVES”

presenta



Vinicio Capossela

in

“Planctum per alberi uomini e bestie”

Concerto/Atto Unico

Sabato 13 luglio ore 19, Tiggiano (Le)

Vinicio Capossela suona per gli ulivi, tra gli ulivi. L’associazione Onlus "SAVE THE OLIVES”, impegnata nella giusta educazione riguardo il problema Xylella fastidiosa, organizza un evento assolutamente unico al fine di raccogliere fondi per la Onlus, da destinare alle attività di sensibilizzazione sul tema “Xylella” e alla promozione di una campagna di innesti con varietà resistenti su ulivi monumentali.

In località Matine, a Tiggiano (Le), arriva Vinicio Capossela con “Planctum per alberi uomini e bestie”, concerto unico, site specific, creato con le canzoni di “Ballate per uomini e bestie”, ultimo album del cantautore salentino d’adozione, e con altre sorprese in scaletta. In più, brani dei vecchi album, molti dei quali concepiti proprio nei tanti periodi trascorsi da Capossela in Salento, tanto da ricevere, nel 2011, la cittadinanza onoraria di Patù, suggello del suo rapporto con il Salento e, in particolare, con il Capo di Leuca.

Al live (inizio ore 19) seguirà una cena informale, alle 21.30, nel luogo del concerto, per un gruppo limitato di persone.

Il disco, “Ballate per uomini e bestie”, vincitore del Premio Tenco 2019 come miglior disco in assoluto, è un’opera di grande forza espressiva che guarda alle pestilenze del nostro presente travolto dalla corruzione del linguaggio, dal neoliberismo, dalla violenza e dal saccheggio della natura. Tra i quattordici brani che compongono l’album non mancano poi canzoni ispirate alla grande letteratura, da testi medievali alle opere di poeti amati come Oscar Wilde e John Keats.

“Il nostro obiettivo - spiega il presidente di “Save the Olives” Pietro Petroni - è fare qualcosa di buono per la Puglia e per il Mediterraneo tutto, perché l'ulivo ne è il simbolo. Quindi dalla parte della ricerca scientifica e della buona agronomia, fare comunicazione, creare consapevolezza sulla questione della morte degli ulivi è ciò che ci ha spinto a metterci insieme come ONLUS. Vinicio Capossela, sensibile alla tematica degli ulivi, suonerà nel nostro oliveto. Speriamo di coinvolgervi sempre più nel nostro progetto, per rafforzare collaborazioni che vanno ben oltre il territorio pugliese, e per affrontare uniti questa apocalisse fitopatologica. Con i proventi della serata continueremo a lavorare sul campo, innestando sempre più ulivi secolari”.

All’evento ha anche aderito il poeta, drammaturgo e regista Cosimo Damiano Damato che, per l’occasione, ha scritto lo short reading “Ulivi, odore di Getsemani” che andrà in scena prima del live di Capossela. Damato racconterà la sacralità della madre terra di Puglia attraverso un viaggio elegiaco scandito dalle incursioni della chitarra del virtuoso Michele Liso per muovere la narrazione del “sacro ulivo” su un canovaccio emozionale tessuto fra poesia e musica mediterranea. Il recital si apre con il monologo “Olio Divino” (scritto da Damato nel 2009 e già portato in scena, tra gli altri, da Arnoldo Foà, Michele Placido e Alessandro Haber). Il recital attinge anche dai versi “Piantatori di alberi” dello stesso Damato, da “Un albero soltanto” di Erri De Luca, “Quattro giorni laggiù nel Salento” di Tonino Guerra, da “Succhà” di Antonio Infantino e dal reportage civile “Silenzio, qui si muore” dello scrittore Agostino Petroni. “Questo recital - spiega Damato - racconta un’avventura fatta di odori, di fragranze, un fascino olfattivo per voce densa e strumenti figli degli alberi, una poesia che ci riconduce alle nostre origini”.

Saranno inoltre allestite alcune opere del fotografo Ugo Ricciardi (messe all’asta per beneficenza), artista italo-svizzero, nato a Torino nel 1975. Attivo da circa 15 anni in ambito internazionale ha esposto in collettive e personali. Stimolato dai costanti viaggi in Africa e negli Stati Uniti, avvia una produzione di progetti attraverso i quali affronta i temi della caducità dell’esistenza. Il particolare utilizzo che Ricciardi fa della luce in movimento all'interno della sua produzione fotografica in bianco e nero (ma non solo) produce un effetto onirico e straniante che si sposa con chirurgica efficacia al tema affrontato. I fasci di luce che sfuggono e circondano gli ulivi celebrano una volta di più la luminosa resistenza delle forze della natura in lotta con la notte dei tempi attuali.

Sabato 13 luglio ore 19

Località Matine (Tiggiano) 39°54’26.2”N 18°21’11.4”E

Quota associativa “Membro Ordinario” (solo concerto) 30 euro,

Quota associativa “Membro Salentino” (concerto con cena finale) 100 euro.

Per info chiamare Ernestos Karydis - Project Manager - 320/1116505, info@savetheolives.org

Per partecipare www.savetheolives.com