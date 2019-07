8 luglio a Crispiano (masseria Amastuola) per il Festival della chitarra Andrea Vettoretti 08/07/2019 AL FESTIVAL LE MUSICHE ISPIRATE AD ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

Dopo Serenate, la rassegna internazionale lunedì 8 luglio si sposta a Crispiano.



Le Serenate nel centro storico hanno inaugurato la XXVII edizione del Festival Internazionale della chitarra- Città di Mottola. Un grande successo di pubblico tra tango, flamenco, un omaggio a Domenico Modugno e molto altro nel percorso musicale itinerante tra vicoli e piazzette. E adesso la rassegna è pronta a spostarsi a Crispiano (lunedì 8 luglio, masseria Amastuola dalle ore 20:30, ingresso gratuito) per un concerto in esclusiva regionale. In Puglia arriva ‘Wonderland’: la storia che ha conquistato milioni di persone rivive con la magia della chitarra di Andrea Vettoretti e le sue inconfondibili composizioni ispirate ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Uno stile unico per questo musicista che si può ascoltare nei principali canali web come iTunes, Spotify e Youtube.



Ha all’attivo concerti dalla Queen Elizabeth Hall di Londra alla Salle Cortot di Parigi e la sua musica è stata utilizzata dal regista Davide Del Degan (selezione Festival di Cannes 2016) in alcuni cortometraggi e nel video ufficiale Sensations vincitore dell’Akademia Music Award 2016. Con lui sul palco salirà la violoncellista Riviera Lazeri, ultimamente impegnata con il teatro musicale: in collaborazione con Stefano Benni ha creato lo spettacolo “Cari mostri” con le sue composizioni. Ha collaborato con musicisti come Ludovico Einaudi e Xavier Jirotto e si è esibita nelle più importanti sale da concerto e teatri italiani e di tutto il mondo. A completare la formazione, il clarinettista Fabio Battistelli. Ha svolto attività concertistica in alcune fra le più prestigiose sale da concerto del territorio nazionale ed europeo, oltre che in Sud America, Stati Uniti e Nord Africa. Ha inciso per la Fonit-Cetra Raitrade e ha partecipato a diverse trasmissioni RAI.



Ad aprire la serata sarà il chitarrista greco Dimitris Soukaras. Musicista da camera e compositore, attualmente vive a Londra. Tra gli altri, ha vinto il 1° premio all’International Guitar Competition and Festival di Mottola (2018), il 3° premio al David Russell Guitar Prize (2018), 1° premio alla Philon Competition ad Atene (2014). È incluso nel progetto Young Stars che gli offre l’opportunità di un tour di concerti nei Festival europei di chitarra che fanno parte della piattaforma Euro Strings. Inoltre, inciderà il suo primo cd che sarà pubblicato dalla “dotGuitar Weblabel”.



La manifestazione è organizzata dall’Associazione Accademia della Chitarra ed è patrocinata da Unione Europea, Regione Puglia, Comune di Mottola, Lions Club Massafra-Mottola “Le Cripte” e Pro Loco. Info: www.mottolafestival.com e 346. 2264572.