“Di lago in mare”, l’evento del Gal Gargano che promuove l’Economia blu. 08/07/2019 Momenti di vitalità sociale e culturale tra dibattiti, show cooking e open doors.

Otto date e sette luoghi: Isole Tremiti, Cagnano Varano, Ischitella, Rodi Garganico, Vieste, Peschici e Lesina. Dal luglio ad ottobre 2019.

“Di lago in mare” è il nome scelto per il nuovo ciclo di eventi organizzato dal Gal Gargano Agenzia di sviluppo, che si occupa di attuare la strategia di sviluppo locale e di valorizzare il patrimonio territoriale, culturale e storico dell’area garganica.

Il progetto mira a promuovere l’Economia blu e i suoi pilastri: pesca/acquacoltura, turismo, diportismo, buono stato ambientale del mare e delle lagune attraverso l’organizzazione di momenti di vitalità sociale e culturale.

“Di lago in mare” tra dibattiti, show cooking e open doors, permetterà di scoprire e riscoprire le località costiere del Gargano grazie a momenti informativi e percorsi del gusto dedicati alla promozione dei prodotti ittici locali, da vivere con i protagonisti.

Durante gli open day sono previsti convegni, visite guidate, show cooking e degustazioni con esperti del settore gastronomico che accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei prodotti ittici e delle ricette tipiche del territorio.

Otto le date in programma e sette i luoghi coinvolti. Si parte con due giornate, venerdì 12 e sabato 13 luglio, dall’incantevole arcipelago delle Isole Tremiti, riserva naturale marina, considerato un autentico paradiso per i suoi fondali marini, le grotte e il paesaggio incontaminato.

Poi il 27 luglio Cagnano Varano, rinomato centro ittico e naturalistico sulle sponde del Lago di Varano, e il 28 luglio Ischitella (Foce Varano), il cui territorio ospita la bellissima riserva naturale statale di Isola Varano. Il 31 agosto Rodi Garganico, borgo di antiche tradizioni marinare che sorge su un’alta e salmastra rupe incastonata in una lussureggiante vegetazione di oliveti e agrumeti, affacciata sul porto turistico. Il 1 settembre Vieste, la perla del Gargano che incanta con le spiagge rosa argento, le acque limpide e cristalline, lunghe strisce di sabbia, le alte falesie e le 26 grotte marine. Il 7 settembre Peschici, che domina la costa nord del Gargano, ricca di splendide grotte dai molteplici colori in uno scenario unico, tra storia, natura e buona tavola. Il progetto si concluderà con la tappa finale prevista nel mese di ottobre a Lesina, borgo marino adagiato sul Lago e famoso per la produzione di anguille e capitoni.

“Con gli Open Day il GAL torna nuovamente a contatto diretto con le popolazioni del territorio adempiendo al duplice compito di promozione del nostro Piano di Azione Locale con i bandi e le opportunità per comuni e imprese attraverso la presenza costante dello staff tecnico e di animazione e, di valorizzazione delle tradizioni e delle economie del territorio, in questo caso relative al mondo della pesca e dell’acquacoltura. Se l’obiettivo primario è quello di rendere maggiormente consapevoli gli operatori del mondo della pesca delle numerose opportunità offerte dall’Unione Europea, un obiettivo non marginale è quello di continuare a promuovere l’immagine del GAL quale Ente sovracomunale che, anche nell’ottica della riforma PAC post 2020, rappresenta una delle chiavi di volta per lo sviluppo socio-economico del Gargano” afferma il presidente del GAL Gargano dott. Biagio Di Iasio.

Il progetto vanta il patrocinio dei comuni di Isole tremiti, Cagnano Varano, Ischitella, Rodi Garganico, Vieste, Peschici, Lesina; di AMP Isole Tremiti – Riserva Naturale Marina, del Parco Nazionale del Gargano e di Puglia Promozione.

“Di lago in mare” è un’attività realizzata nell’ambito dell’Intervento 2.3 della Strategia di Sviluppo Locale del del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo – PO FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63.