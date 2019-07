13 luglio- Concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Nino Rota, diretta dal M° Giancarlo Andretta a Monopoli 13/07/2019 Sabato 13 luglio 2019 alle ore 20.30 presso il Teatro Radar

Imperdibile evento concertistico quello offerto dal Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Monopoli, sabato 13 luglio 2019 alle ore 20.30 presso il Teatro Radar. Protagonista l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio monopolitano in un programma di indubbio fascino: una breve carrellata di ouvertures operistiche ottocentesche italiane (“Guglielmo Tell” e “La gazza ladra” di Rossini, “Norma” di Bellini, “Nabucco” di Verdi) seguite dalla settima sinfonia di Beethoven, opera monumentale e tra le più rappresentative del genio di Bonn.



L'Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Nino Rota”, realtà ormai consolidata da tempo nel panorama musicale del territorio, costituita dai docenti e dai migliori allievi dell'Istituzione, sarà diretta per l'occasione dal M° Giancarlo Andretta, docente di Direzione d'orchestra presso il Conservatorio monopolitano, direttore d'orchestra dal curriculum di livello internazionale.



Giancarlo Andretta ha diretto molte importanti orchestre europee ed in prestigiose sale da concerto, teatri d'opera e cicli di concerti. A titolo di esempio: il Musikverein di Vienna ed il Konzerthaus di Vienna, il Concertgebouw di Amsterdam, i concerthalls di Copenhagen, Stoccolma, Oslo, Helsinki, Dublino, Praga, Atene, Budapest, Sofia, Monaco di Baviera, Roma, etc.; i teatri dell'Opera di Berlino, Copenhagen, Stoccolma, Zurigo, Praga, Lisbona, Venezia, Napoli, Ravenna etc. Ha inciso per Mondo Musica con l'Orchestra del Teatro la Fenice di Venezia, per WDR Sony con l'Orchestra della Radio di Monaco di Baviera, per la ORF con l'Orchestra della Radio televisione Austriaca di Vienna, per la Dynamic con l'Orchestra di Padova e del Veneto, per CD Classica ancora con l'Orchestra di Padova e del Veneto. Numerosissime sono le registrazioni radiofoniche in diversi Stati europei sia nel repertorio sinfonico che lirico.



Per ragioni di sicurezza l'accesso al sagrato della Cattedrale sarà libero fino ad esaurimento dei posti.