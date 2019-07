17 luglio - Presentazione del libro di Pietro Amendolara Dentro l’orizzonte. Gravina un paese del sud ad Altamura 17/07/2019 Nell’ambito delle aperture straordinarie serali indette dal MiBAC in tutti i luoghi della cultura statali, mercoledì 17 luglio alle ore 19:00 il Museo Nazionale Archeologico di Altamura ospiterà la presentazione del libro Dentro l’orizzonte. Gravina un paese del sud di Pietro Amendolara edito da Adda editore.

Appassionato di storia e tradizioni della sua terra, Amendolara opera da anni nel campo della cultura come fotografo reporter ed è qui al suo esordio letterario con un volume a metà strada fra romanzo, narrazione storica e topografia del territorio.

Il progetto presentato in questa sede nasce dall’intento di illustrare e raccontare i paesaggi della città di Gravina in Puglia attraverso la fotografia, strumento universale di comunicazione visiva. L'autore si propone di sviluppare un racconto guidato che, partendo da una finestra ideale del passato, percorra i sentieri della storia e mostri lo splendore dei tempi passati. Alle spalle di questo scenario si colloca la città di pietra con i suoi molteplici volti. Questo è il luogo in cui il torrente penetra la nuda roccia e dà origine alla gravina. Dal pianoro della collina il maniero di Federico II di Svevia vigila la valle da lui esaltata e amata, tanto da riconoscere Gravina bella e prosperosa e a darle l'appellativo di urbs opulenta.

Il libro, che rappresenta un atto d’amore per la Puglia e il suo patrimonio storico e folklorico, viene presentato nel contesto ideale del Museo Nazionale Archeologico di Altamura, dove l’agile allestimento rappresenta il popolamento dell’Alta Murgia a partire dal Paleolitico fino all' Alto Medioevo.

L’autore e la sua ricerca avranno a corredo la mostra fotografica temporanea Omaggio ad Altamura dello stesso Amendolara, in collaborazione con Studio52 Galleria d’Arte.

Dialogherà con l’autore il giornalista Onofrio Bruno; voice over artist della serata sarà Cinzia Clemente.





Per l’occasione il Museo Nazionale Archeologico di Altamura osserverà apertura straordinaria serale dalle ore 19:45 alle 22:45 con ultimo ingresso consentito al pubblico fino alle 22:15.