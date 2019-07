PerSe Visioni 12 – Art Factory, Musica, Arte e Cinema, dal 10 al 22 agosto 2019, Polignano a Mare (Bari) 09/07/2019 L'Associazione Culturale Bachi da Setola presenta

PerSe Visioni 12 – Art Factory

Musica, Arte e Cinema

Polignano a Mare (Bari)

dal 10 al 22 agosto 2019

L'evento, giunto alla sua dodicesima edizione, porterà in Puglia alcune delle eccellenze del panorama artistico nazionale e internazionale

L'Associazione Culturale Bachi da Setola presenta la XII edizione del Festival artistico-musicale PerSe Visioni – Art Factory, dal 10 al 22 agosto 2019 a Polignano a Mare.

Nata nel 2008 e giunta ormai al suo 12° anniversario, la manifestazione propone, anche per quest'edizione, un percorso di ricerca attraverso i linguaggi delle arti performative, del cinema e della musica, allo scopo di indagare e rappresentare la relazione tra l'individuo e lo spazio che lo circonda, quest’ultimo inteso sia come entità fisica, sia come spazio immaginario, fatto di tanti possibili “altrove”.

L’edizione 2019, che si svolgerà come di consueto nella splendida cornice di Polignano a Mare, si articolerà in due momenti principali: Pv12 – Workshop Xp (dal 10 al 20 agosto) e Pv12 – Live Art Act (20-21-22 agosto).

Pv12 Workshop Xp propone esperienze formative con alcuni dei più grandi professionisti del contesto artistico e culturale nazionale ed internazionale: quest'anno sarà il danzatore e performer franco-americano Sherwood Chen a guidare i partecipanti in workshop dal nome “Visceral-Littoral”. Attraversando le zone di confine tra corpi immensi e distintivi, il workshop intensivo combinerà il training e la formazione in studio con esperienze ed azioni site-specific che esploreranno l’improvvisazione, la percezione sensoriale e il lavoro individuale e collettivo. Il workshop si svolgerà nel piccolo paese costiero di Polignano a Mare, nel suo centro storico saturo di turisti e nel circostante paesaggio e mare pugliese. Le danze costruiranno prismi dai quali rifletteremo la memoria locale, le storie speculative, i turismi intuiti e monumenti intimi. Il workshop di dieci giorni porterà ad esplorare le pratiche di Sherwood che attingono anche a quelle della Body Weather, a sviluppare immagini personali e collettive come risorsa per la danza e per altre pratiche incentrate sull’improvvisazione radicate nei paesaggi degli spazi e dei corpi. Il tutto culminera’ in una performance site-specific nel borgo antico di Polignano a Mare.

Pv12 Live Art Act, seconda parte di PerSe Visioni, come ogni anno prevede il coinvolgimento di musicisti e professionisti di rilevanza nazionale e internazionale, provenienti dal mondo dell'arte e del cinema. Il regista Agostino Ferrente e il coproduttore Gianfilippo Pedote saranno a Polignano per la proiezione del documentario “Selfie”, protagonista protagonista alla scorsa Berlinale nella sezione Panorama e girato attraverso la fotocamera di un iPhone direttamente da due adolescenti del Rione Traiano di Napoli, disposti a diventare gli attori di loro stessi nel film, per raccontare la storia e il contesto dove nel 2014 ha perso la vita in maniera assurda un ragazzo, Davide Bifolco. Così inizia questo progetto fantastico che offre uno sguardo sincero all’interno di posti marginali abbandonati a se stessi.

Immancabile, la selezione dei cortometraggi internazionali, accuratamente scelti dalla regista Alina Marazzi, che saranno proiettati il 21 agosto, con la partecipazione Apulia Film Commission, Milano Film Festival e Click for Festivals.

In ambito musicale, due nomi interessanti del panorama internazionale si esibiranno sul palcoscenico di Pv12:

• ANIMANZ & JUANITA EUKA un gruppo simbolo della nuova energia underground che caratterizza così profondamente la nuova identità musicale afro/funk di Londra, creato con il solo intento di far impazzire il dancefloor.

• BAIUCA è un progetto del musicista spagnolo Alejandro Guillán che mescola la musica tradizionale galiziana con l’elettronica d’avanguardia attraverso sintetizzatori, sequencer, pad, ecc.