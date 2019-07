Matera - motociclismo - RUBINO ANCORA SUL PODIO AL MUGELLO 09/07/2019 Doppio podio per il pilota Materano Raffaele Rubino nella quarta, tappa, del Trofeo Dunlop Cup caratterizzata da due gare nello scorso weekend. Il centauro della Città dei Sassi si è classificato al terzo posto sia nella gara di sabato che in quella di domenica.

E’ stata ancora una volta la pioggia la variabile impazzita del fine settimana del Mugello. Come accaduto nel maggio scorso, anche nella quarta tappa del Trofeo Dunlop Cup il meteo ha scombinato i piani di team e piloti, rimescolando le carte dopo qualifiche asciutte. Nella Sprint Race della Dunlop Cup 1000 il sole ha salutato il terzo posto di Rubino, mentre nella gara della domenica alcune chiazze di umido hanno reso ancora più incandescente la tappa toscana della classe maggiore. Ad emergere è stata l’esperienza di Norino Brignola, che ha consentito all’ex Campione Italiano Superbike di rafforzare la leadership in Campionato con 168 punti, portando a 53 lunghezze il vantaggio su Raffaele Rubino, due volte terzo sui sali e scendi toscani e protagonista di una gara ad alti livelli combattuta contro un pilota Superbike dopo aver subito un sorpasso agli ultimi giri da Matteo Milanese che si è piazzato secondo.

Archiviata la prova toscana, il Trofeo Dunlop Cup non andrà in vacanza: il prossimo appuntamento infatti è in programma sempre al Mugello il prossimo 25 agosto.