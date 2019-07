“Di lago in mare” parte dalle Isole Tremiti (Foggia) per promuovere l’Economia blu. Venerdě 12 e sabato 13 luglio 2019. 10/07/2019 Due giornate dedicate a workshop, show cooking e open doors per scoprire e riscoprire la riserva naturale marina. Venerdì 12 e sabato 13 luglio 2019, Isole Tremiti.

Sarà l’incantevole arcipelago delle Isole Tremiti a dare il via a “Di lago in mare”, il ciclo di eventi organizzato dal Gal Gargano Agenzia di sviluppo che si occupa di attuare la strategia di sviluppo locale e di valorizzare il patrimonio territoriale, culturale e storico dell’area garganica.

Venerdì 12 e sabato 13 luglio la riserva naturale marina delle Isole Tremiti – considerata un autentico paradiso per i suoi fondali marini, le grotte e il paesaggio incontaminato – sarà lo scenario del progetto che ha l’obiettivo di promuovere l’Economia blu e i suoi pilastri: pesca/acquacoltura, turismo, diportismo, buono stato ambientale del mare e delle lagune attraverso l’organizzazione di momenti di vitalità sociale e culturale.

In programma momenti di vitalità sociale e culturale tra dibattiti, show cooking e open doors. Si parte alle ore 18.00 di venerdì 12 luglio presso il Centro Polifunzionale dell’isola di San Domino – dopo i saluti istituzionali del Sindaco delle Isole Tremiti Antonio Fentini e del presidente del CDA Biagio di Iasio – con “Il Gal si presenta alle comunità costiere” a cura del direttore del GAL Gargano Annarosa Notarangelo.

Alle 19.00, nello stesso luogo, seguirà il workshop sul tema “la pesca sostenibile e i percorsi condivisi nella definizioni di piani di gestione all’interno di un’Area Marina Protetta (AMP)”. Interverranno Gianfranco Ciola – Direttore Alto Salento, Alessandro Ciccolella – Direttore AMP Torre Guaceto, Carmela Strizzi – Direttore Ente Parco Nazionale Gargano, Aldo Di Mola – Responsabile FEAMP Regione Puglia, Salvatore Pecorella – Comandante Delegazione di spiaggia Isole Tremiti, Antonio Fentini – Sindaco e pescatore. A moderare il workshop, a cui prenderanno parte anche i pescatori locali, sarà il responsabile FEAMP Gianfranco Pazienza. La giornata si concluderà con lo show cooking aperto al pubblico, in programma dalle ore 21.00 (in via Vespucci – angolo Matteotti), con degustazioni alla scoperta dei sapori, dei prodotti ittici e delle ricette tipiche del territorio.

Sabato 13 luglio spazio agli Open doors che tramite visite guidate (ad ingresso libero e fino ad esaurimento posti) permetteranno di far scoprire e riscoprire l’arcipelago delle Tremiti, composto da San Domino, isola più popolata e turistica; la piccola San Nicola; Capraia, disabitata; gli isolotti di Cretaccio e La Vecchia e, più distante, l’Isola di Pianosa. Dalle 10.00 alle 13.00 sarà possibile fare un’escursione in barca per andare alla scoperta dell’ambiente marino costiero (il GAL Gargano Agenzia di Sviluppo mette a disposizione gratuitamente trenta posti), mentre dalle 16.00 alle 18.00 si potrà fare una visita guidata all’isola di San Nicola, cuore storico delle Tremiti, dominata dai torrioni di San Nicola e dall’Abbazia di Santa Maria a Mare, con il pavimento a mosaico e le mura imponenti. Dagli eleganti chiostri dell’abbazia parte il sentiero panoramico che abbraccia tutta l’isola e conduce alle tombe greche.

Per le prenotazioni (che saranno accettate in ordine di arrivo) è necessario inviare una email (completa di nome, cognome, luogo e data di nascita, cellulare) all’indirizzo agenziadisviluppo@galgargano.com entro le ore 18:00 dell’11 luglio 2019.

Il progetto vanta il patrocinio dei comuni di Isole tremiti, Cagnano Varano, Ischitella, Rodi Garganico, Vieste, Peschici, Lesina; di AMP Isole Tremiti – Riserva Naturale Marina, del Parco Nazionale del Gargano e di Puglia Promozione.

“Di lago in mare” è un’attività realizzata nell’ambito dell’Intervento 2.3 della Strategia di Sviluppo Locale del del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo – PO FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63.

Per maggiori informazioni: www.dilagoinmare.wordpress.com