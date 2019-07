12 luglio - L’ANTEPRIMA DI “NOTTI DI STELLE” CON IL LARRY FRANCO QUARTET - Conversano (Bari) 12/07/2019 Luglio è il mese di "Notti di Stelle", il Festival Jazz che tradizionalmente scalda le notti baresi, e non solo!



L'Anteprima di quest'anno, infatti, in programma venerdì 12 luglio, si svolgerà all'interno di una cornice originale e suggestiva, la Masseria Didattica Montepaolo di Conversano, dimora di charme.



Una scelta che la Camerata ha fatto coerentemente con le direttive regionali del "Patto per la Puglia", programma che intende far incontrare eventi e iniziative di respiro culturale con i siti di natura paesaggistica della regione e che abbiano valenza di attrattori turistici.



Tra le antiche mura della Masseria risuonerà lo swing del Larry Franco Quartet.

Larry Franco, artista di fama internazionale, al pianoforte e alla voce, sarà accompagnato da Dee Dee Joy (voce e rullante), da Attilio Troiano al clarinetto, sax e trombone e da Ilario De Marinis al contrabbasso.

Un repertorio vivace che spazierà dai classici del jazz, tra i quali alcuni celebri duetti come quello tra Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, alle frizzanti sonorità swing, anche del repertorio italiano.



Un' esibizione che coinvolgerà sicuramente il pubblico, per il quale sarà difficile rimanere semplicemente seduti ad ascoltare.

Grande chiusura del Festival Jazz martedì 16 luglio al Teatro Petruzzelli con il pianoforte di Stefano Bollani e il mandolino di Hamilton De Holanda. I due grandi artisti, che collaborano da oltre dieci anni, girano il mondo per offrire al pubblico lo straordinario connubio fra pianoforte e bandolim, sempre all’insegna dell’improvvisazione, che rimane la cifra stilistica comune.



Fino al 13 luglio la Camerata Musicale Barese per il concerto del 16 luglio con Stefano Bollani & Hamilton De Holanda offre, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bari, un limitato numero di posti a costo ridotto nei settori riservati all’iniziativa e fino ad esaurimento posti e altre particolari riduzioni sono previste per gli under 30.



Per informazioni e biglietti gli interessati possono rivolgersi presso gli uffici della Camerata infotel 080/5211908, on-line sul sito www.cameratamusicalebarese.it, presso il Botteghino del Teatro Petruzzelli e Box Office c/o La Feltrinelli.