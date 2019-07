MILANO - CANOTTAGGIO: FESTIVAL DEI GIOVANI, 21 MEDAGLIE PER IL CC BARION DI BARI 10/07/2019 Il bilancio all'Idroscalo di Milano è di sette ori, cinque argenti e nove bronzi



Sette ori, cinque argenti e nove bronzi: è di ventuno medaglie il bottino ottenuto dal Circolo Canottieri Barion al Festival dei Giovani di canottaggio, all'Idroscalo di Milano. Al più grande evento del remo giovanile italiano, con circa 2000 partecipanti, buoni i riscontri del gruppo di giovani atleti del circolo barese di molo San Nicola presente con tredici atleti. A seguirli la squadra Cas, in occasione della trasferta in Lombardia, i tecnici Agostino Iurilli e Giuseppe Amoruso.

La maggior parte dei primi posti è arrivata fra gli Allievi B2 (12 anni): tre gli ori conquistati da Pasquale Tamborrino, due nel singolo 7.20 ed un altro nel doppio con Leonardo Bellomo, a sua volta primo anche in una gara di singolo. Fra le Allieve C, primo posto per la 13enne Alessandra Quaranta, sempre nel 7.20. Nella categoria Cadetti, si è rivelato un doppio vincente quello composto dai 14enni Giancarlo Leonetti e Francesco Capone, che sono finiti davanti a tutti anche nel quattro di coppia, in un equipaggio misto con Cus Bari e VV.F. Carrino.

Gli argenti finiscono al collo dei 12enni Claudio Straziota e Antonio Schirone nel doppio Allievi B2, con i due che bissano il secondo piazzamento anche nel quattro di coppia, assieme a Tamborrino e Bellomo. Per Schirone, stesso esito anche nel singolo 7.20, così come per Nicola Amoruso, 13 anni, fra gli Allievi C. Argento pure per la 14enne Alessandra Tortorella fra i Cadetti, nell'equipaggio regionale formato con Lni Barletta e Pro Monopoli.

Tutti nomi che ricorrono anche nella sfilza di bronzi: fra i Cadetti, la stessa Tortorella ne colleziona due, uno nel singolo 7.20 e l'altro nell'equipaggio regionale del quattro di coppia. Doppio secondo posto anche per Capone, stessa categoria, nel 7.20 maschile e nell'equipaggio misto del quattro di coppia, assieme a Leonetti. Bis di argenti anche per Chiara Tamborrino fra gli Allievi C (13 anni), sia nel 7.20 come singolista che nel quattro di coppia assieme ad Alessandra Quaranta e Sofia Caliandro, a loro volta terze nel doppio. A completare il medagliere, i due bronzi del 13enne Nicola Amoruso (Allievi C) e del solito Bellomo (Allievi B).