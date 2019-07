AD AGOSTO TRE SERATE CON CALICI DI STELLE 2019 IN PUGLIA 10/07/2019 Ad agosto in Puglia, tre serate indimenticabili con i migliori vini della regione.

Tutte le date e le location del tour tra vino e stelle

Grandi vini, extravergine di qualità, preparazioni d’eccellenza, tra musica e location da sogno: è Calici di Stelle, il galà dei vini del Movimento Turismo del Vino che in Puglia giunge alla sua ventunesima edizione.

Tre serate indimenticabili nella settimana di San Lorenzo, in tre fra le più belle masserie della regione, anche quest’anno in collaborazione con l’Assessorato all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia.



Si inizia il 2 agosto sul Gargano, da Masseria Giorgio a Mattinata (Fg), per approdare il 7 agosto sulla Costa dei Trulli da Il Melograno a Monopoli (Ba). Gran finale in Salento il 10 agosto, da Masseria Le Stanzie a Supersano (Le).

Protagonisti delle notti di stelle i vini dei 70 produttori soci del Movimento Turismo del Vino Puglia, che proporranno un viaggio attraverso i principali territori vitivinicoli di Puglia, dalla Daunia al Salento, attraverso la degustazione esclusiva dei Top Wines del Consorzio, etichette di altissimo livello, pluripremiate e rinomate in tutta Italia, raccontate dai sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Puglia. I più interessati potranno inoltre approfondire la conoscenza dei vini e degli extravergine di Puglia nelle Masterclass di Calici di Stelle, sempre a cura dei relatori sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Puglia. Torna in questa edizione anche “A prova di naso”, il gioco sensoriale che mette alla prova l’olfatto di tutti i partecipanti a caccia del sentore che più si avvicina a quelli dei vitigni autoctoni pugliesi.



Non mancherà lo spazio dedicato al meglio della gastronomia di Puglia, con il ritorno dell’Area Evo & Food, dove i cuochi e gli artigiani del gusto de La Puglia è Servita proporranno in degustazione alcune delle migliori preparazioni del territorio, in abbinamento agli Evo dei produttori di Buonaterra - Movimento Turismo dell’Olio Puglia.



Esaltare i migliori vini di Puglia attraverso la creatività e l'innovazione gastronomica ai massimi livelli è invece l'obiettivo al centro delle Cene di Calici di Stelle, pensate per i palati più raffinati. Grandi tavoli conviviali per condividere la magia di una serata in cui vino, musica, arte culinaria e l'atmosfera di una location speciale si sposano in un'esperienza unica. In ogni tappa, menù esclusivi frutto della creatività dei cuochi de “La Puglia è Servita”, insieme in duetti inediti.

Calici di Stelle non finisce in una notte, con le proposte di itinerari a cura di Eventi d’Autore, che invitano i partecipanti a visitare i luoghi della cultura e dell’archeologia nei territori intorno alla location di ogni tappa.

L’evento è realizzato con il supporto di Supermercati DOK e Famila, Casillo, Agricola del Sole, TSA Design, Acqua Orsini.

Programma tappa per tappa disponibile sul sito www.mtvpuglia.it, via Facebook sulla pagina evento "Calici di Stelle 2019 in Puglia" e Instagram, dove seguire tutti gli eventi minuto per minuto tramite l’hashtag ufficiale #CalicidiStelle19, per avere tutto l’evento sempre a portata di smartphone.

Calici di Stelle è inserita nella programmazione progettuale triennale del Consorzio Movimento Turismo del Vino Puglia dal titolo “Puglia: cultura del vino scoperta di un territorio”, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia”, Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti le attività culturali, promosso dall’Assessorato all’Industria turistica e culturale.