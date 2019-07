Merano WineFestival 2019: al via la vendita dei biglietti online e gli eventi di anteprima 10/07/2019 Dal 1 luglio aperta la vendita dei biglietti e la possibilità di richiedere l’accredito stampa per partecipare alla 28^ edizione di Merano WineFestival. Cinque giorni, dall’8 al 12 novembre 2019, ricchi di iniziative e incontri per conoscere e celebrare l’eccellenza enogastronomica italiana e non solo. Una kermesse che viene preceduta in questi mesi da una serie di eventi di anteprima che permettono di avere delle anticipazioni sul festival meranese.



Merano, 10 luglio 2019 – Apre la vendita online dei biglietti giornalieri e degli abbonamenti alla 28^ edizione di Merano WineFestival, che si terrà dall’8 al 12 novembre prossimi a Merano. Anche per la stampa aperte online le richieste di accreditamento. Mentre la registrazione per gli operatori, ai quali è riservata la possibilità di acquistare dei biglietti a prezzo ridotto, sarà online da metà luglio.



Un appuntamento quello del festival meranese che ha già riscosso grande interesse negli ultimi mesi, con un notevole successo di pubblico durante il tour europeo dei WineHunter Events, che ad oggi ha fatto tappa a Zurigo e Vienna, e che si conclude il prossimo 15 luglio a Monaco di Baviera con la sua 16a edizione, per immergersi in un’atmosfera di profumi e sapori italiani. Una serie di eventi che rappresenta un’opportunità unica per degustare vini e prodotti gastronomici italiani d’eccellenza, selezionati dal WineHunter e patron dell’evento Helmuth Köcher e dalle sue commissioni di degustazione che ne garantiscono l’alta qualità. Per tradizione il Festival viene preceduto da una serie di eventi che anticipano parte di quello che la manifestazione svelerà. Primo fra tutti la pubblicazione il 16 agosto della Guida The WineHunter Award e la pubblicazione dell’elenco dei 100 migliori vini italiani in tutte le categorie (rossi, bianchi, rosati, dolci e bollicine…), dei 5 migliori vini di una regione in tutte le categorie (rossi, bianchi, rosati, dolci e bollicine…), delle aziende vinicole italiane che con costanza partecipano da anni a Merano WineFestival e agli eventi WineHunter, confermando così l’alta qualità dei loro vini. A seguire, l’Anteprima MWF Roma il 14-15 settembre presso l’Acquario Romano, l’Anteprima MWF Hippodrome Merano il 28-29 Settembre e l’11 e 12 ottobre e l’Anteprima MWF a Milano. L’Anteprima a Roma si distingue quest’anno per la proposta di uno showcooking oltre i momenti di degustazione, mentre quella di Merano lascia assaporare l’atmosfera elegante e ricercata che caratterizza il WineFestival durante l’evento ippico glamour del Gran Premio Merano; infine Milano, che per la prima volta ospita un’anteprima di Merano WineFestival in occasione della Milano Wine Week.



La 28^ edizione di Merano WineFestival si apre con Naturae et Purae – bio&dynamica nella prima giornata, dedicata ai vini biologici, biodinamici, naturali e ai vini bianchi macerati, i cosiddetti “orange wines”, e ai vini ottenuti da varietà di vite resistente alle crittogame (PIWI). Dal giorno successivo le eleganti sale del Kurhaus accolgono The Official Selection – Wine, cuore dell’evento. Qui ci si cala nella degustazione delle etichette italiane e internazionali selezionate dalle commissioni d’assaggio The WineHunter. Da non dimenticare la GourmetArena, un percorso di degustazione, tra eccellenze culinarie, birrifici artigianali, distillerie e consorzi di tutela, attraverso i sapori dell’Italia e del mondo, per celebrarne l’alta qualità. Non manca poi The Circle, lo spazio dedicato al racconto, all’intrattenimento e alla condivisione e la novità del Fuorisalone, che vedrà coinvolta l’intera città riproponendo in modi diversi la piacevole atmosfera di Merano WineFestival. Conclude l’evento Catwalk Champagne, elegante sfilata di alcune tra le etichette delle più famose case champagnistiche abbinate a selezionatissime eccellenze culinarie.



Per l’acquisto dei biglietti online: https://meranowinefestival.com/biglietti/