Matera - La Bandiera del Mondo di Michelengelo Pistoletto e Angelo Savarese 11/07/2019 LA BANDIERA DEL MONDO

1+1=3



Artisti

Michelangelo Pistoletto

Angelo Savarese



A cura di

Fortunato D'Amico (Curatore Cittadellarte - Fondazione Pistoletto ONLUS)

Francesco Saverio Teruzzi (Artivatore e Coordinatore Ambasciatori del Terzo Paradiso)

Promosso da: Publimusic.com – Premio Moda 2019 – Matera

In collaborazione con: Fondazione Pistoletto – VS Arte Milano – Arma dei Carabinieri – Dotzero – Curturae Artem – ASD Running Matera.

Patrocinato da: Regione Basilicata, Comune di Matera, Provincia di Matera, APT – Basilicata - Fondazione Matera-Basilicata 2019 e CNA.



PROGRAMMA

MATERA 12 luglio 2019

- ore 09:00 - Municipio di Matera - Sala Nelson Mandela
INCONTRO CON GLI ARTISTI

INCONTRO CON GLI ARTISTI



- ore 11:30 - Piazza San Pietro Caveoso
PERFORMANCE LIVE

PERFORMANCE LIVE



Venerdì 12 Luglio verrà presentato a Matera il progetto artistico culturale di Michelangelo Pistoletto e Angelo Savarese LA BANDIERA DEL MONDO 1+1=3, un’opera d’arte unica dove il ruolo dell’artista è al servizio della comunità.

L’opera intende sensibilizzare i cittadini sulla responsabilità e l’impegno di ciascuno nella costruzione di una società armoniosa e sostenibile, che esalti le differenze, in equilibrio con la natura, in accordo con gli intenti e gli obiettivi promossi dall' Agenda 2030 delle Nazioni Unite.



LA BANDIERA DEL MONDO 1+1=3, nasce dall’incontro di due artisti, Angelo Savarese e Michelangelo Pistoletto, e dalla volontà di entrambi di creare un evento compartecipato per dare al pubblico l’opportunità di riconoscere la propria identità nazionale insieme a quella degli altri, come parte di un contesto territoriale e culturale, ampio e unitario, dove ognuno ha un ruolo fondamentale per il corretto mantenimento degli equilibri.



FLAGS, il progetto di Angelo Savarese, è una ricerca in cui l‘artista indaga il concetto di confine, il simbolismo della bandiera, il senso di appartenenza. Questo studio è stato per lui lo spunto per istituire un nuovo dialogo con l’arte e il pensiero di Michelangelo Pistoletto.



IL TERZO PARADISO è un segno di equilibrio, un gesto di condivisione, uno strumento “open source” che dà a tutti la possibilità di lavorare insieme, ognuno portando un suo contributo alla costituzione di un’opera d’arte unica, dove anche il ruolo dell’artista è messo al servizio della comunità. LA BANDIERA DEL MONDO 1+1=3 assume significati culturali, sociali, simbolici fortemente in assonanza con l’attuale momento storico, contraddistinto da continui sconfinamenti, da una nuova distribuzione delle presenze etniche nel mondo, dal ridisegno della geografia politica internazionale rispetto a come era stata tracciata lungo il corso dei primi decenni di Storia post bellica.



L’iniziativa, “La Bandiera del Mondo” collaterale alla XI^ edizione del Premio Moda® “Città dei Sassi”, anticipa l’evento, dedicato per l’anno 2019, alle “Eccellenze Nazionali e Internazionali”, del settore Artistico, Culturale, dei Design e Food, che si svolgerà dal 5 al 6 settembre p.v., in Matera, promossa e organizzata dalla Publimusic.com.



La performance è aperta a tutti, è libera, è a ingresso gratuito.

Attraverso un gesto semplice, l’apposizione di una bandiera realizzata da Angelo Savarese sugli appositi supporti che disegnano la struttura del Simbolo ideato da Michelangelo Pistoletto, lo spettatore diventa partecipante attivo e assume su di sé la responsabilità di ridisegnare il mondo, di azzerare le distanze, di esaltare le differenze.

Appuntamento il 12 luglio alle ore 11,30, in Piazza San Pietro Caveoso, Matera.



All’incontro interverranno:

Michelangelo Pistoletto

Angelo Savarese

Fortunato D’Amico

Francesco Saverio Teruzzi

Per le Istituzioni:

Il Sindaco della Città di Matera, Raffaello De Ruggieri

L’Assessore alla Cultura, Giampaolo D’Andrea

L’Assessore al Turismo, Mariangela Liantonio

L’Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Giuseppe Tragni

Il Direttore Generale dell’A.P.T. di Basilicata, Mariano Schiavone

CNA, Leo Montemurro

Il Direttore Artistico del Premio Moda, Enzo Centonze

L’organizzazione, Sabrina Gallitto

Modera, Rosalba Stasolla (Giornalista e Docente di Storia dell’Arte)



