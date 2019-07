Bari - Rigeneri AMO la natura! Estate, pizzica, mare… e 4 oasi da salvare in Puglia, Campania, Basilicata e Calabria 11/07/2019 Presentato a Bari il progetto per la valorizzazione di 4 aree di pregio ambientale del Sud Italia

promosso da Legambiente, Intesa San Paolo e Fondazione La Notte della Taranta



La Baia di Torre Squillace, nel comune di Nardò, è uno dei 4 luoghi al centro della raccolta fondi

attiva fino al 30 settembre. Grazie ai contributi raccolti, si potranno realizzare percorsi guidati

per scoprire la storia della Torre e il patrimonio naturale che la circonda



Per fare una donazione: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/rigeneriamo-la-natura-legambiente







Estate, pizzica, mare… e 4 oasi da salvare in Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Sono questi gli elementi al centro del progetto Rigeneri AMO la natura promosso da Legambiente e Intesa San Paolo con il supporto della Fondazione La Notte della Taranta. Una campagna straordinaria di raccolta fondi, attiva fino al 30 settembre, che ha l’obiettivo di riqualificare e valorizzare, attraverso progetti semplici e concreti, quattro aree del Sud Italia di grande pregio ambientale, ognuna con una sua storia. La baia di Torre Squillace, nel comune di Nardò, in Puglia, al centro della zona di protezione dell’area marina protetta di Porto Cesareo, da rendere fruibile con percorsi guidati per scoprire la storia della Torre e del patrimonio naturale che la circonda. L’Oasi di Variconi (Ce), in provincia di Caserta (Campania), meta di tantissimi amanti del birdwatching, devastata da un incendio doloso. La Zona di protezione speciale “Costa Ionica Foce Cavone” in provincia di Matera (Basilicata), ricca di dune, spiagge, fauna da osservare, ma non accessibile alle persone disabili. E poi le dune di Sovereto, a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, con habitat naturalistici e sentieri da ripristinare.



Con una piccola donazione – link https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/rigeneriamo-la-natura-legambiente - si potrà contribuire a fare un gesto d’amore per il territorio e la natura. Rigeneri Amo la Natura vuole essere al tempo stesso un viaggio nella bellezza diffusa di un’Italia meno conosciuta e spesso, per questo, trascurata. Il progetto è stato presentato oggi pomeriggio a Bari, presso la filiale di Intesa SANPAOLO che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Intesa San Paolo e di Legambiente Puglia. La conferenza è stata preceduta da un flash mob di pizzica organizzato nel piazzale antistante la chiesa San Ferdinando dal corpo di Ballo de La Notte della Taranta, che quest’anno diventerà ecosolidale supportando la campagna e dando appuntamento al concerto del 24 agosto a Melpignano. Anche i proventi della vendita della T-shirt firmata Yezael, creata dallo stilista Angelo Cruciani per la ventiduesima edizione de La Notte della Taranta, saranno devoluti al progetto RigeneriAMOlaNatura.



Focus su progetto in Puglia: In Puglia è la baia di Torre Squillace, nel comune di Nardò, una delle quattro aree al centro della raccolta fondi Rigeneri Amo la natura. Qui la bellezza della natura si intreccia con la storia di questo luogo unico nel suo genere. Tra i “tesori” di questa area vi è per l’appunto Torre Squillace, una torre costiera situata al centro dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo, a pochi metri dall'omonima spiaggia e che segna il confine Nord della costa del Comune di Nardò. La Torre fu edificata a partire dal 1567 (ultimata nel 1570) e si staglia in un’ampia zona pianeggiante, caratterizzata da un substrato roccioso calcareo tenace, che ben si manifesta sulla costa prettamente a scogliera intervallata da una piccola e deliziosa baia sabbiosa; ciò nonostante la torre è coperta nell’entroterra da ampie aree di vegetazione mediterranea che formano una barriera dall’edificato abusivo retrostante. Intorno alla torre sono rilevabili cordoni dunali e numerose specie vegetali tipiche della costa rocciosa, oltre ad una variegata composizione della fauna terrestre e marina, il tutto conferisce all’intera zona una capacità turistica e attrattiva di elevato interesse, nonostante la notevole distanza dal centro abitato di Nardò a cui fa capo.



Grazie al contributo di tutte le persone che decideranno di partecipare a Rigeneri AMO la Natura facendo una donazione sulla piattaforma forfunding.it di Intesa SANPAOLO, verrà realizzato un progetto, in parte già sviluppato e pensato dall’Amministrazione Comunale negli anni scorsi, utile a favorire la fruizione dell’area in termini di mobilità e accessibilità attraverso la realizzazione di percorsi guidati tra le bellezze naturalistiche presenti e lungo direttrici che permettano la massima godibilità dei punti di vista panoramici più belli. I percorsi verranno attrezzati con tabelle descrittive della storia del monumento, delle rilevanti caratteristiche del contesto ambientale e delle motivazioni che hanno portato all’inserimento della località nell’Area Maria Protetta di Porto Cesareo.



Info sul progetto: https://www.legambiente.it/rigeneriamo-la-natura/

Per fare una donazione e per conoscere le storie delle quattro oasi del Sud Italia al centro della campagna: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/rigeneriamo-la-natura-legambiente