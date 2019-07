SAN FERDINANDO DI PUGLIA, LE STRADE DEL MERCATO SERALE PRESIDIATE DALLE FORZE DELL’ORDINE. 12/07/2019 L’INTESA RAGGIUNTA NELL’INCONTRO TRA LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E L’ASSESSORE DEMICHELE



Un incontro che ha consentito di fare il punto della situazione relativamente allo svolgimento di mercati in edizione serale proposti dall’amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia per questa estate. Un incontro tra l’Assessore alle Attività Produttive, rag. Giacomo Rosario DEMICHELE e le Sigle di Rappresentanza degli Operatori del Commercio sulle Aree Pubbliche. Un incontro molto cordiale che ha consentito di ridimensionare le previsioni di svolgimento di mercati in edizione serale quindi con la determinazione dello svolgimento di un solo mercato a luglio per il giorno martedì 23 luglio 2019. Una situazione attenzionata sia dall’Amministrazione comunale che dalle Associazioni di Categoria che la stanno valutando in modo molto attento perché si concretizzi la linea di indirizzo che i mercati serali, se debbano esserci, siano in edizione aggiuntiva senza andare a stravolgere l’organizzazione dei mercati tradizionali, in assenza di direttive regionali univoche ed equilibrate. A tal proposito a settembre l’Amministrazione Comunale di San Ferdinando si siederà al tavolo con le suddette Sigle di rappresentanza per le decisioni programmatiche del caso. Savino Montaruli, che ha partecipato all’incontro per Unimpresa Bat e CasAmbulanti, ha dichiarato: “per la salvaguardia e incolumità degli Operatori avvieremo, in concerto con l’Amministrazione comunale di San Ferdinando, richiesta formale al Prefetto e Questore perché le strade dei mercati, nel pomeriggio e nella serata di martedì 23 luglio 2019, siano presidiate al fine di consentire percorsi di sicurezza per i tanti commercianti che le attraverseranno per raggiungere il comune di San Ferdinando e fare ritorno ai propri luoghi di provenienza”.