Nardň (Lecce) - SANTA CATERINA OSPITA DOMANI LA SWIM RACE SALENTO 12/07/2019 Gara di nuoto sulla distanza del miglio marino. Quasi 150 iscritti provenienti da tutta Italia



Si terrà a Santa Caterina domani, sabato 13 luglio, la Swim Race Salento, terza tappa del circuito nazionale di nuoto in acque libere Open Water Challenge Puglia, organizzata dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto in Puglia. Dopo le tappe a Polignano e Rodi Garganico, stavolta è il mare neretino il protagonista di un evento organizzato in collaborazione con il locale Circolo Nautico “La Lampara” e patrocinato dal Comune di Nardò.

La sfida è sulla distanza del miglio marino e vedrà due gare distinte, la prima (ore 10:30) avrà come protagonisti gli atleti della categoria “Agonisti”, la seconda a seguire con la categoria “Master”, composto da atleti amatoriali. Il percorso sarà un circuito di unico giro da 1800 metri con partenza dalla baia antistante il Circolo Nautico “La Lampara”, che sarà la base logistica della gara. La sicurezza degli atleti partecipanti sarà garantita dalle imbarcazioni presenti su tutto il campo gara, dalla Capitaneria di Porto (che garantirà la sicurezza dei nuotatori con la chiusura alla navigazione e al transito dello spazio marittimo), dal reparto nautico della Polizia di Stato, mentre il Presidio medico a mare sarà di competenza della Croce Rossa Sezione Puglia con imbarcazione e operatori specializzati per il soccorso in mare OPSA.

“L’idea - dice il consigliere comunale con delega allo Sport Antonio Tondo - è quella di coniugare lo sport alla promozione del territorio e questo è un evento straordinario in tal senso, se consideriamo che sono iscritti quasi 150 atleti provenienti da tutta la Puglia e anche da fuori regione e se consideriamo la copertura mediatica che avrà la gara. La nostra Santa Caterina sarà degno scenario della Swim Race Salento e sono certo che ci sarà anche una bellissima cornice di pubblico. Peraltro, la gara è anche uno spot per il nuoto, disciplina tra le più salutari e complete”.