17 18 luglio - FASANOMUSICA al Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia (Fasano) 17/07/2019 POLO MUSEALE DELLA PUGLIA

MUSEO NAZIONALE E PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA



Mercoledì 17 luglio ore 20.30

Concerto

Canzoni da sogno..



Giovedì 18 luglio 2019 ore 20.30

Spettacolo del

Canzoniere Grecanico Salentino



Apertura straordinaria al pubblico dalle ore 20.00 alle ore 23.00

(ultimo accesso ore 22.30)







In seguito alla fortunata esperienza della precedente stagione che ha suscitato ampi consensi e apprezzamenti anche a livello mediatico, anche quest' anno Fasanomusica organizza imperdibili appuntamenti all’interno dei luoghi d' arte.

Presso il Parco Archeologico del Museo di Egnazia, in collaborazione con il Polo Museale Puglia, si terranno i seguenti eventi:

Mercoledì 17 luglio 2019

Ingresso ore 20.00 - inizio ore 20.30: Concerto Canzoni da sogno...

THE BUMPS con

Vince Abbracciante, fisarmonica, tastiere, vintage keiboards,

Davide Penta, basso elettrico, noise,

Antonio Di Lorenzo, batteria e percussioni.

Speciale Guest: Anita Vitale, voce e pianoforte.



Giovedì 18 luglio 2019

Ingresso ore 20.00 - inizio ore 20.30: Spettacolo del Canzoniere Grecanico Salentino, vincitore dei "SONGLINES MUSIC AWARDS 2018" (premio mondiale della musica paragonabile ad un Oscar per il cinema).

In occasione degli eventi, il Parco Archeologico di Egnazia resterà straordinariamente aperto al pubblico fino alle ore 23.00 (ultimo accesso alle ore 22.30).



Per info e prevendita: 338406816 - 3388590046

Biglietti in prevendita c/o Box Office Bari Feltrinelli Libri e Musica- via Melo, 119.