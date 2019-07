LECCE, FINALE NAZIONALE UISP DI "CITTA' IN DANZA" AL TEATRO APOLLO 13/07/2019 Città in Danza a Lecce

Domenica 14 luglio 2019, il Teatro Apollo di Lecce dalle 14 ospiterà la Finale del Città in Danza. La manifestazione nazionale UISP è dedicata alla danza e si articola in un circuito di manifestazioni territoriali durante le quali vengono selezionate coreografie da presentare nella finale.

Provenienti da Piemonte, Veneto, Marche, Calabria, Lazio Sicilia e Puglia 32 associazioni presenteranno 76 coreografie, ma non solo, sul palco del teatro Apollo ci sarà anche un momento di formazione con i Maestri Mauro Murri (Teatro dell'Opera di Roma) Danza Classica, Yang Yu Li (Accademia Nazionale di Danza) Danza Contemporanea ed Emanuele Battista per l'Hip Hop.

L’evento, coordinato e diretto dal responsabile nazionale della struttura di attività danza Fabrizio Federici, vedrà sul campo molti responsabili di SDA provenienti da diverse regioni d’Italia come Liana Polacco dal Veneto Rosa Trolese dal Piemonte e Valentina Romano dalla Sicilia, ovviamente non poteva mancare la responsabile della Puglia Manuela Tarantino.

Anche il comitato territoriale di Lecce sarà impegnato ad assistere l’evento con volontari e dirigenti di primo piano, a tal proposito si ringrazia il neo presidente Antonio Faraco che ha tenuto i rapporti con l’amministrazione comunale.

A prescindere dai vincitori, sarà una giornata che offrirà opportunità di crescita a tutti i partecipanti, dove le scuole e gli oltre 600 danzatori potranno confrontarsi e capire a che punto sono nel loro percorso, sarà un importante momento di condivisione per coloro che amano e vivono quotidianamente la danza.