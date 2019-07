BATTITI LIVE 2019, IL CAST DELLA TAPPA DI GALLIPOLI 15/07/2019 Sul palco Benji & Fede, Emis Killa, Gigi D’Alessio,

Shade, Baby K, Stadio, Alberto Urso, Dolcenera,

Gabry Ponte, Mamacita, Vegas Jones, Mondo Marcio



Il Radionorba Battiti Live si avvia al rush finale. Domenica prossima, 21 luglio, a Gallipoli, è in programma la penultima tappa prima della gran chiusura di Bari. La città bella torna ad ospitare Battiti dopo alcuni anni. Il grande show della radio del sud è reduce da un grande successo di piazza a Vieste, Brindisi e Trani e dal clamoroso debutto televisivo su Italia1. In attesa della seconda puntata, quella di Brindisi, in programma mercoledì in prima serata, Radionorba annuncia il cast della quarta tappa, che si terrà nell’area portuale della perla jonica.



Come sempre il direttore artistico Alan Palmieri, che conduce lo show con la bellissima Elisabetta Gregoraci, ha composto un mix di artisti eterogeneo, in grado di accontentare tutti i gusti musicali e più generazioni.



Partiamo da uno dei personaggi di punta, da anni, della scena hip hop italiana, Emis Killa, che a Gallipoli fa l’esordio nel tour 2019 di Battiti Live. Il 21 giugno il rapper di Vimercate ha pubblicato il repack dell’album, intitolato “Supereroe Bat Edition”, in onore di uno dei più celebri supereroi di sempre, Batman. Nel disco ci sono quattro inediti: “La mia malattia”, uscito da un paio di settimane, “Tijuana”, “Batman” e “Montecarlo”. Il disco, “Supereroe”, era già stato certificato disco d’oro grazie alle oltre 25mila copie vendute, un grande successo, come quello dei vari singoli estratti, in cui Emis Killa ha collaborato con diversi artisti, fra cui Vegas Jones, anche lui presente a Gallipoli, dove porterà “Puertoso”l, il suo nuovo singolo, uscito pochi giorni fa, oltre che quasi certamente Malibù, il fortunatissimo singolo che ha portato il rapper definitivamente alla ribalta. Restando in tema di rapper, categoria che nei cast di Battiti ha sempre un ruolo di primo piano, a Gallipoli torna anche Mondo Marcio, che invece sul grande palco della radio del sud porterà tra gli altri, “Angeli e Demoni”, con la partecipazione straordinaria di Mina, fatto piuttosto inedito nel panorama musicale italiano. A Gallipoli ci sarà anche la rapper più famosa d’Italia, Baby K, campionessa di view grazie ad una serie incredibile di successi discografici, da “Roma-Bangkok” con Giusy Ferreri a “Da zero a cento”, da “Voglio ballare con te” alla hit di quest’estate, “Playa”. Chiude la pattuglia dei rapper Shade, che dopo il successo di “Senza farlo apposta” in coppia con Federica Carta, quest’estate è in radio con un nuovo singolo, “La hit dell’estate”, un brano latino nato da una collaborazione con Gabry Ponte, anche lui nel cast di Battiti a Trani, con la sua “discoteca italiana”, un remix di successi di ogni tempo fatto in esclusiva per lo show della radio del sud. Ma a far ballare la piazza questa settimana non ci sarà soltanto il famoso dj: nel cast, infatti, c’è anche Mamacita, un’esplosiva crew hip hop, reggaeton, R&B, numero uno in Italia e non solo, un gruppo di dj, performer e cantanti che ha dato vita a un format tra i più ricercati della movida italiana.

Dal rap al bel canto: a Gallipoli ci sarà il tenore siciliano Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione di Amici, che sta ottenendo un grande successo discografico con “Solo”, il suo primo album.

Rap, lirica e, naturalmente, tanto pop e musica d’autore. Come quella degli Stadio, storica band guidata da Gaetano Curreri, non solo un grande cantante e musicista, ma anche autore di altissimo livello, che ha firmato alcuni dei più grandi successi italiani degli ultimi vent’anni per Vasco Rossi, Luca Carboni, Patty Pravo, Loredana Bertè, Irene Grandi e tanti altri. Musica d’autore anche quella di Gigi D’Alessio, che sul palco di Battiti proporrà, immancabilmente, un medley dei suoi più grandi successi, e chiaramente in singolo con cui è attualmente in radio, “Quanto amore si dà”, con la partecipazione di Guè Pequeno. Nel cast di Gallipoli anche una salentina doc, Dolcenera, con la sua carica esplosiva e con “Amaremare”, il suo nuovo singolo, un inno in difesa del mare e contro l’inquinamento da plastica. Chiudono il cast della quarta tappa di Battiti Benji & Fede, in radio con il singolo “Dove e quando”, ai vertici di tutte le classifiche di vendita.



“Siamo felici di tornare a Gallipoli dopo un po’ di anni, anni in cui Gallipoli è indiscutibilmente diventata un punto di riferimento del turismo italiano soprattutto sul target giovanile”, sottolinea il presidente di Radionorba Marco Montrone. “Sarà un’altra bellissima serata e siamo certi di ritrovare una grande accoglienza”.



Anche a Gallipoli, come in tutte le altre tappe, il pubblico in piazza potrà rivolgere delle domande direttamente agli artisti sul palco: tra i ragazzi ci sarà la webstar e attrice 16enne, Mariasole Pollio.



Lo spettacolo andrà in onda in diretta televisiva su Telenorba e RadionorbaTv oltre che ovviamente sulle frequenze di Radionorba e in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it. Il 24 luglio, inoltre, andrà in onda in differita su Italia1. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini.



Lo show, organizzato con il patrocinio del Comune di Gallipoli e della Regione Puglia, inizierà alle 21 circa, ma le attività in piazza cominceranno sin dal primo pomeriggio, con il sound check e un pre show pomeridiano condotto dai dj della radio del sud Marco Guacci e Claudia Cesaroni con musica, divertimento e tanti gadget offerti dagli sponsor di Battiti Live. Quest’anno i partner dell’evento sono Tim, Fiat, Coca Cola Future Legend, Nuii, Carta Wow, Dok e Famila, Nintendo Switch e Acqua Amata, hair stylist ufficiale Wella. L’ingresso è come sempre gratuito.