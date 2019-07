17 luglio - Omar Di Monopoli con il suo libro “Nella perfida terra di Dio” a Francavilla Fontana (Brindisi) 17/07/2019 Mercoledì 17 luglio terzo appuntamento con la rassegna letteraria

“Di Chianche e di Inchiostro”



Dopo il rinvio dell’incontro con Gabriella Genisi al prossimo 8 ottobre causa maltempo, riprendono gli appuntamenti con la rassegna letteraria Di Chianche e di Inchiostro.

Mercoledì 17 luglio alle 20.00 nell’Atrio di Castello Imperiali sarà ospite l’autore Omar Di Monopoli con il suo libro “Nella perfida terra di Dio” (Adelphi). A dialogare con lo scrittore saranno le giovani studentesse Desirèe Candita, Rebecca Di Matteo e Melania Gioffredi.

Da tempo, al nome di Omar Di Monopoli ne sono stati accostati alcuni altri di un certo peso: da Sam Peckinpah a Quentin Tarantino, da William Faulkner a Flannery O'Connor. Per le sue storie sono state create inedite categorie critiche: si è parlato di western pugliese, di verismo immaginifico, di neorealismo in versione splatter. Nonché, com’è ovvio, di noir mediterraneo. Questo nuovo romanzo conferma pienamente il talento dello scrittore salentino – e va oltre. Qui infatti, per raccontare una vicenda gremita di eventi e personaggi (un vecchio pescatore riciclatosi in profeta, santone e taumaturgo dopo una visione apocalittica, un malavitoso in cerca di vendetta, due ragazzini, i suoi figli, che odiano il padre perché convinti che sia stato lui a uccidere la madre, una badessa rapace votata soprattutto ad affari loschi, alcuni boss dediti al traffico di stupefacenti e di rifiuti tossici, due donne segnate da un destino tragico, e sullo sfondo un coro di paesani, di scagnozzi, di monache), Omar Di Monopoli ricorre a una lingua ancora più efficace, più densa e sinuosa che nei romanzi precedenti, riuscendo a congegnare con abilità fenomenale sequenze forti, grottesche e truculente in un magistrale impasto di dialetto e italiano letterario – sino a farla diventare, questa lingua, la vera protagonista del libro.

Di Chianche e di Inchiostro è una rassegna letteraria realizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Patto Locale per la Lettura ed è inserita nel programma di eventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento del servizio di informazione degli info-point turistici attuato da Regione Puglia e Puglia 365 e finanziato con fondo POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ASSE VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” e AZIONE 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”.