Bari - Esercito Italiano - attività promozionale e di orientamento condotta sulle spiagge pugliesi 15/07/2019 Gli uomini e le donne dell'Esercito a disposizione dei ragazzi e delle ragazze Pugliesi per informarli circa le opportunità concorsuali in atto.



Bari, 15 luglio 2019. Si concluderà il prossimo 18 luglio, l’intensa attività promozionale e di orientamento condotta, dagli uomini e donne delle unità dell'Esercito, nella splendida cornice naturale offerta dalle spiagge della costa Pugliese.

Tale iniziativa, coordinata per la Regione dal Generale di Brigata Giorgio Rainò Comandante territoriale dell’Esercito in Puglia (CME), toccherà diverse località ove gli INFOTEAM, della Brigata Meccanizzata Pinerolo e del CME Puglia, avranno il compito di portare a conoscenza dei giovani le possibilità di studio e gli sbocchi professionali che offre l’Esercito Italiano, una risorsa per il Paese.

Oltre le diverse opportunità concorsuali per diventare Ufficiale e Sottufficiale, il team ha informato i giovani bagnanti circa la figura del Volontario in Ferma Prefissata di 1 anno e di quello per l’accesso al centro Sportivo dell’Esercito in qualità di atleta militare (visionabili sul sito www.esercito.difesa.it).

Tale attività continua ad essere riproposta dell'Esercito Italiano visto il significativo interesse e l’entusiasmo suscitato nei ragazzi e ragazze negli anni passati, che hanno accolto favorevolmente l’iniziativa.

Il tour pugliese è iniziato il 10 luglio dal Lido Colonna di Trani è proseguito nella città di Barletta, per concludersi, il 18 luglio con due tappe contemporanee: nel Lido di Siponto presso lo Stabilimento Balneare dell'Esercito "G. Lamorgese" con un INFOTEAM costituito da personale del il 21° Reggimento artiglieria di Foggia e nella spiaggia Barese di “pane e pomodoro” a cura di un infoteam del CME PUGLIA.