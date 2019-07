Nardò (Lecce) - DALLA MEZZANOTTE ZTL PIENAMENTE OPERATIVA, ATTIVO ANCHE IL SERVIZIO NAVETTA 15/07/2019 Nel centro storico una linea di mobilità sostenibile e gratuita dalle 8:30 alle 12:30



La navetta è partita! Avviato stamattina, come previsto, il servizio gratuito di mobilità nel centro storico che risponde alle esigenze di chi ha bisogno di spostarsi nell’area antica della città in maniera facile, veloce e sostenibile. Un servizio che l’amministrazione comunale ha messo a punto a supporto del nuovo regolamento sulla zona a traffico limitato e le aree pedonali, che - salvo gli autorizzati - non consente l’ingresso di veicoli a motore nell’area antica della città. Si viaggia dunque a bordo di un minibus elettrico da 13 posti che parte dal varco di corso Garibaldi ogni 20 minuti, dalle ore 8:30 alle 12:30, dal lunedì al sabato, lungo un percorso che prevede fermate (adeguatamente segnalate) presso l’ufficio postale, la basilica cattedrale, piazza Salandra, piazza San Domenico, il castello Acquaviva d’Aragona, la Porta di Mare e piazzetta San Matteo (ma, al bisogno, farà anche fermate intermedie). È possibile avere informazioni sul servizio navetta ai recapiti telefonici 0833 836928 e 327 7513787.

L’avvio del servizio chiude in maniera definitiva la fase sperimentale della nuova Ztl, prorogata sino alla giornata di ieri. Dalla mezzanotte chi entra e circola nel centro storico senza autorizzazione rischia multe che vanno da un minimo di 83 a un massimo di 333 euro. Le telecamere poste ai cinque varchi, infatti, filtrano gli accessi limitando le sanzioni ai veicoli irregolari. Il tutto (così come contemplato dalla normativa vigente in materia) previa ulteriore verifica di visto e vidimazione ad opera degli agenti della Polizia Locale.

La Ztl, così come modificata e ampiamente “testata”, è pienamente operativa e risponde all’esigenza di un centro storico finalmente vivibile, sicuro e pulito. Si tratta di limitazioni valide 7 giorni su 7 e h24 e relative alle piazze e alle strade situate all’interno del perimetro formato da via Roma, via Regina Elena, piazza Umberto I, via Duca Degli Abruzzi, piazza Osanna, via Grassi, piazza Mazzini e corso Galliano. È previsto il controllo elettronico degli accessi mediante telecamere installate ai varchi di corso Garibaldi, piazza della Repubblica, via Amendola, via Don Minzoni, via Santa Lucia. Le aree pedonali all’interno della Ztl sono piazza Salandra, piazza Sant’Antonio, seconda tratta di via Pellettieri (verso piazza delle Erbe), piazza delle Erbe (queste tutte già esistenti), via Pretura Vecchia e via M. Personè (tratta compresa tra piazza La Rosa a vico Moline). Nel perimetro della Ztl rientrerà a breve anche piazza Battisti, visto che l’amministrazione ha avviato il lungo e complesso iter presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per modificare l’estensione dell’area.

“La nuova Ztl è un provvedimento di portata storica - chiarisce l’assessore alla Polizia Locale e al Centro Storico Bernaddetta Marini - perché per la prima volta si compie una scelta così incisiva a favore della parte antica della città, la più bella e fragile. Una decisione rivoluzionaria che risponde unicamente all’interesse di tutelare il nostro patrimonio storico e architettonico e all’esigenza di accelerare verso un profilo di città amica dei pedoni e delle biciclette. Basta con le macchine nel centro storico, come succede ormai dappertutto, riscopriamo il piacere di camminare a piedi e goderci la bellezza del centro”.

“Faccio un appello a usare la navetta - dice l’assessore alle Attività Produttive e al Turismo Giulia Puglia - che è al servizio di chi vuole raggiungere l’ufficio postale, le chiese, gli esercizi commerciali, nonché i residenti del centro storico. Questa mattina ho provato personalmente il minibus elettrico, che è davvero molto utile per tutti, oltre che comodo. Uno sforzo ulteriore che l’amministrazione ha fatto, in coerenza con l’obiettivo di avere una regolamentazione ottimale e tendenzialmente con disagi minimi”.