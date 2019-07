Bari - Giovani e Lavoro: le parole per il Futuro Orientamento gratuito al lavoro - ISTUD Day 15/07/2019 17 luglio 2019 - ore 10:00

Impact Hub Bari – padiglione 129 Fiera del Levante, Viale Volga, 70123 Bari BA



Una mattina per guardare al futuro, orientarsi nel mondo del lavoro, individuare le professioni emergenti e le competenze necessarie per il successo in azienda. Che si tratti di marketing, risorse umane, settore legale, industria farmaceutica e agroalimentare, è importante saper scegliere, con lungimiranza, pensando al domani.



Secondo dati ISTAT, in Italia un giovane su tre non ha lavoro e i cosiddetti NEET, (Not in Education, Employment or Training) ammontano a 3,2 milioni di persone. Questi numeri indicano un problema strutturale del nostro paese, ma ci parlano anche di un miglioramento rispetto agli anni seguenti alla crisi finanziaria del 2008.



«Molti sono i fattori che hanno impattato in maniera strutturale il tasso di occupazione italiano. Ma i grandi cambiamenti di questi anni hanno portato anche opportunità che l’Italia forse fatica a cogliere – commenta Roberta Geusa, Responsabile Divisione Master e Programmi per i Giovani –. La digitalizzazione e le nuove tecnologie ad esempio, stanno aprendo prospettive lavorative completamente nuove, così come l’internazionalizzazione dei mercati, che rende sempre più accessibili e interconnessi bacini di utenza e settori produttivi esteri. E su questo è necessario essere sempre più formati, in modo non solo da rispondere alle esigenze del mercato ma di anticiparle anche, quando possibile».



Da qui l’idea di ISTUD di organizzare momenti di orientamento al lavoro gratuiti in tutta Italia. Il 17 luglio saranno i ragazzi baresi e pugliesi più in generale a poter approfittare dell’occasione offerta dalla più longeva business school indipendente italiana, che torna a Bari, nella sede di Impact Hub – pad. 129 della Fiera del Levante di Bari, per una giornata gratuita di orientamento al lavoro, a cui è collegata anche la presentazione di alcuni master del nuovo anno accademico in partenza da settembre. ISTUD opera dal 1970 nel campo della formazione e della ricerca, e da sempre presta particolare attenzione alle fasce di popolazione più giovani, cercando di capirne le esigenze e i desideri riguardanti il loro futuro occupazionale. Durante l’incontro in programma a Bari verrà presentato – e distribuito gratuitamente ai partecipanti - un ebook che vuole essere una bussola per navigare nel complesso mondo dell’occupazione.



ISTUD ha attivato da quindici anni un osservatorio permanente su giovani e lavoro che studia il passaggio dall’università al mondo del lavoro, elaborando proposte concrete con il sostegno di aziende nazionali e multinazionali e partner istituzionali. Il network con cui ISTUD collabora ogni anno conta tra le seicento e le settecento aziende, partner e clienti. Grazie a questa esperienza, ha costruito un’ampia gamma di master che mirano a colmare il divario tra preparazione universitaria e competenze richieste dal mondo del lavoro.



«Nel corso della giornata di orientamento in programma a Bari il 17 luglio prossimo si parlerà di giovani, di inserimento nel mondo del lavoro e di opportunità professionali presentando, insieme ai dati, e a consigli utili per il primo approccio al mondo del lavoro, anche una selezione di Master della nostra Business School -prosegue Roberta Geusa, Responsabile Divisione Master e Programmi per i Giovani ISTUD. Questi corsi sono pensati per laureati e laureandi con diversi background accademici che vogliono continuare i loro studi in modo pratico, con l’obiettivo di inserirsi nell’area manageriale del mondo delle imprese. Si spazia dal Marketing Management alle Risorse Umane e Organizzazione, dall’inserimento di Scienziati o Giuristi in Azienda nei settori – rispettivamente – farmaceutico e legal, passando per Food & Beverage Management e Sport Business Management. La nostra offerta è ampia e si aggiorna a seconda delle esigenze di mercato, e dei principali trend e settori in crescita» conclude Roberta Geusa, Responsabile Divisione Master e Programmi per i Giovani ISTUD.





Info e registrazioni su

https://www.istud.it/master/events/giovani-e-lavoro-le-parole-per-il-futuro-speciale-istud-day-bari-con-orientamento-e-selezioni/?utm_source=hub_dem