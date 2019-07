18 luglio - Presentazione del volume 'In maglia rosa' di Giuseppe Sebastiano Castelluzzo a Porto Cesareo (Lecce) 18/07/2019 Giovedì 18 luglio 2019 – ore 21.00

Presso la Torre di Torre Lapillo - Porto Cesareo (Le)



presentazione di:

“In maglia rosa.

Viaggio romanzato per una riscoperta dei vini rosati”

di Giuseppe Sebastiano Castelluzzo



dialogano con l’autore:



Maria Grazia Scatigna

(Libreria “Tra le righe” di Leverano)



Luciano Pagano

(editore)



a seguire degustazione di vini



Giovedì 18 luglio 2019 alle ore 21.00, a Porto Cesareo, presso la Torre di Torre Lapillo, si terrà una nuova presentazione del volume “In maglia rosa. Viaggio per una riscoperta dei vini rosati”, di Giuseppe Castelluzzo, edito da Musicaos Editore. La presentazione, nell’ambito del progetto “Verso una biblioteca di comunità” entra nel programma delle attività “Reading Point” del “Coordinamento Ambientalisti pro Porto Cesareo”, ed è curato dalla Libreria “Tra le righe” (Via Cesarea 52, Leverano) di Maria Grazia Scatigna. L’autore dialogherà con la libraia, Maria Grazia Scatigna, e con l’editore del volume, Luciano Pagano. Al termine della presentazione si terrà una degustazione di rosati del territorio.



Le lunghe passeggiate in bicicletta nel Salento, le soste in masserie e luoghi ricchi di fascino per gustare le bellezze del paesaggio e degustare i prodotti della terra – tingendo le emozioni e il palato di “rosa” – sono gli ingredienti che introdurranno alla scoperta dei mille rivoli del “vino di una notte” e di un inedito mondo enoico, intriso di aneddoti e notizie storiche che renderanno ogni “sorso”… brioso e intrigante!



Giuseppe Sebastiano Castelluzzo è Medico chirurgo e specialista in Odontostomatologia, con studio professionale a Copertino, in provincia di Lecce.

Sommelier e Degustatore AIS, iscritto all’albo nazionale Union Birrai Beer Taster, dopo Eroici difensori di tesori sorprendenti e La corsa presenta il suo nuovo lavoro editoriale: In maglia rosa – una “guida” romanzata articolata in racconti ed esperienze sensoriali – per condurre il lettore tra vitigni, vini, cantine ed imprevedibili “percorsi” eno-gastronomici.