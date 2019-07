18 19 luglio - Rita Dalla Chiesa presenta il suo libro 'Mi salvo da sola' a Galatone e Gallipoli (Lecce) 18/07/2019 Giovedì 18 luglio 2019 - GALATONE

Palazzo Marchesale – Ore 19

Laboratorio per bambini e ragazzi “Orizzonte” a cura di Zeromeccanico Teatro

Palazzo Marchesale - Ore 21.00

Rita Dalla Chiesa "Mi salvo da sola" (Mondadori). Intervista Ada Fiore



Venerdì 19 luglio 2019 GALLIPOLI

Piazza Tellini - Ore 20.30

Rita Dalla Chiesa "Mi salvo da sola" (Mondadori). Intervista Lara Napoli



*****

La nona edizione del Salento Book Festival, organizzato dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro presieduta dall’ideatore e organizzatore Gianpiero Pisanello, con la direzione artistica di LUCA BIANCHINI, prosegue ospitando Rita Dalla Chiesa.Presenta il suo "Mi salvo da sola" (Mondadori) prima, giovedì 18 luglio a GALATONE e poi il giorno successivo a GALLIPOLI.

Rita ha 34 anni quando suo padre, il generale dalla Chiesa, viene assassinato dalla mafia. "Mi salvo da sola" inizia proprio dal racconto di quel dramma, e del grande amore che la legava a lui. Amore e dolore, felicità e perdita, successi e delusioni sono stati la costante altalena della sua vita. Con un unico punto fermo a cui potersi ancorare: se stessa. Rita rivive tutto, sia i momenti difficili sia quelli felici accanto a Fabrizio Frizzi, l'altro uomo importante della sua vita, e lo racconta in questo libro "liberatorio" e pieno di sentimento. Un racconto che unisce sensibilità e passione, tenerezza e rabbia, commozione e autoironia: "C'è amore e forza, per me, in ogni parola. Questa sono io".

Appuntamento giovedì 18 luglio a Palazzo Marchesale alle ore 21.00. Intervista l'autrice Ada Fiore.

Il giorno successivo, venerdì 19 luglio a GALLIPOLI, in Piazza Tellini, alle ore 20.30. Intervista Lara Napoli.

L’incontro del 18 luglio sarà preceduto dal laboratorio per bambini e ragazzi “Orizzonte” a cura di Zeromeccanico Teatro in programma alle ore 19 nella stessa location. Un gioco-laboratorio per volgere lo sguardo lontano e tracciare insieme storie per costruire nuove narrazioni di comunità. Ogni partecipante è autore protagonista di una grande storia collettiva fatta di parole, immagini e tanta fantasia.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti (per info e partecipazione 3483819266 oppure 3400801820).



Prossime tappe del SBF domenica 28 luglio a GALLIPOLI in Piazza Tellini alle ore 20.30 e lunedì 29 luglio a CORIGLIANO D'OTRANTO al Castello alle ore 20.30, in entrambi con Paolo Gentiloni che presenta "La sfida impopulista" (Rizzoli).



Due eventi ad agosto: lunedì 26 a GALATINA in Piazzetta Orsini alle ore 20.30 con Stefano Benni e il suo “Dancing Paradiso” (Feltrinelli) e sabato 31 a GALATINA in Piazza San Pietro alle ore 20.30 con Vittorio Sgarbi e "Il Novecento Volume II: da Lucio Fontana a Piero Guccione" (La Nave di Teseo).



Piazze, castelli, sagrati, vicoli e corti diventano teatro per occasioni di discussione e confronto attorno ai libri, su scenografie di pietra leccese e carparo o di azzurro mare, a confermare il legame profondo della manifestazione con il territorio.



Il Salento Book Festival è finanziato dall’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia nell'ambito del FSC 2014-2020 e con il contributo del Comune di Aradeo, Comune di Corigliano d’Otranto, Città di Galatina, Comune di Galatone, Comune di Gallipoli e Città di Nardò. L’evento è patrocinato da Provincia di Lecce, Università del Salento, Pugliapromozione e Ordine dei Giornalisti di Puglia.



Il Salento Book Festival sostiene Tria Corda Onlus, associazione nata per aiutare i bambini malati del Salento e le loro famiglie. Fondata nel febbraio del 2012, con l’intento di dare un’organizzazione razionale ed efficiente all’area pediatrica salentina, l’associazione ha per obiettivo l’unificazione degli intenti di organi politici, enti pubblici, comunità locali e di privati sostenitori, al fine di realizzare il Polo Pediatrico del Salento per migliorare le condizioni della sanità pediatrica del territorio.

Tutto il programma su www.salentobookfestival.it. Informazioni al 3485465650.