Il beach tennis tour “Vertigo” fa tappa a Monopoli 17/07/2019 Per il quarto anno consecutivo sabato 20 e domenica 21 luglio



“Vertigo”, l’unico tour nazionale dedicato al beach tennis amatoriale, arriva a Monopoli sabato 20 e domenica 21 luglio, presso l’Hotel Lido Torre Egnazia. Per il quarto anno consecutivo lo staff di E-Motion agency, con il patrocinio del Comune di Monopoli, radunerà nel litorale cittadino centinaia di appassionati da tutta Italia, che soggiorneranno per diversi giorni in città a seguito della manifestazione ideata e promossa da Matteo Carponi di E-Motion agency.



Gli arrivi confermati vedono atleti da Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Sardegna oltre che da tutta La Puglia. Sport, divertimento e aggregazione gli elementi caratterizzanti del format “Beach and Spritz” che in questa occasione si concretizzerà con il “Secondo trofeo F.lli La Pietra”.



Fitto il programma di gioco che vede sabato 20 luglio il doppio maschile, il doppio femminile, lo shoot out, (singolare maschile con formula esclusiva di questo circuito) e domenica 21 luglio il Junior/Seniore il doppio misto, categoria che vedrà la coppia vincitrice aggiudicarsi un soggiorno ciascuno di una settimana presso il magnifico Resort a 5 stelle Gorgonia a Marsa Alam. Tantissime le coppie già iscritte in tutte le categorie per un evento che si sta rapidamente avvicinando al sold out.



Il legame stretto tra Matteo Carponi e la Città di Monopoli è testimoniato anche dalla decisione di chiudere il tour nazionale per il terzo anno consecutivo presso l’Hotel Lido Torre Egnazia con un grande evento di sport e aggregazione il 21 e 22 settembre.



«Dopo il Southern Warrios della scorsa settimana, ancora un grande evento sportivo che raduna in città un numero considerevole di atleti con una manifestazione sportiva di alto livello. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto ancora una volta Monopoli e do il benvenuto a tutti gli sportivi presenti in città», afferma l’Assessore allo Sport e Turismo Cristian Iaia.