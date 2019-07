Presentazione dei Cantieri didattici SAF ISCR a Matera 17/07/2019 Matera: Restauro Aperto. Cantieri in città

Presentazione dei cantieri didattici di giugno e luglio 2019

della Scuola ISCR a Matera



giovedì 18 luglio 2019, ore 10.30

Scuola di Alta Formazione e Studio Michele D’Elia

via Luigi La Vista, 5 Matera





Negli 80 anni dalla sua fondazione l’ISCR si apre ai cittadini e ai visitatori di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Per tutto il mese di luglio i cantieri didattici estivi saranno visitabili durante le attività di restauro. Quattro luoghi storici (oltre alla sede della SAF di via La Vista) legati in un itinerario di visita per altrettanti interventi che vedono all’opera gli allievi restauratori delle due sedi SAF-ISCR di Matera e di Roma.



Il visitatore avrà la possibilità di assistere “dal vivo” agli interventi di restauro in corso. Il pubblico sarà guidato nell’osservazione delle diverse fasi del restauro e nella comprensione delle azioni eseguite, acquisendo consapevolezza dell’impegno e della professionalità che un intervento conservativo richiede.



Presenteranno i cantieri didattici di luglio della SAF-ISCR il Direttore Luigi Ficacci, l’Arcivescovo di Matera-Irsina Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo e il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata Francesco Canestrini.

Dopo la pausa del mese d’agosto, l’attività didattica riprenderà - dal 2 settembre al 4 ottobre - con altri cantieri diffusi nella città, che saranno illustrati in un’ulteriore conferenza di presentazione