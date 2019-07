Conversano (Bari) - "APOLLO 50th in Puglia", le celebrazioni dell' anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna 18/07/2019 Oggi, giovedì 18 luglio 2019, si aprono ufficialmente a Conversano, con il progetto "APOLLO 50th in Puglia", le celebrazioni del 50esimo anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna, organizzate dalla Società Astronomica Pugliese - SAP con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Conversano.



L'evento, che ha avuto il suo prologo già lunedì scorso con l'avvio del Corso di Astronomia e martedì con l'osservazione dell'eclissi parziale di Luna dalla Torre Maestra, vivrà da stasera a domenica il clou dei suoi appuntamenti.



Si comincia alle 19 con i pianisti conversanesi in concerto in Villa Garibaldi: giovani e giovanissimi pianisti locali offriranno al pubblico alcuni dei più importanti brani di Bach, Mozart, Chopin e Ligeti. Al centro del concerto verrà presentato “Dei passi sulla luna”, una piccola performance estemporanea curata dai pianisti più piccoli come omaggio alle celebrazioni per #Apollo50.

In Villa Garibaldi alle ore 20.30 si svolgerà la cerimonia di

accensione del globo lunare che dominerà il parco durante le serate celebrative (fino a domenica 21).



Dopo l’accensione, il pubblico potrà partecipare alle attività previste in calendario, agli spettacoli del planetario Cassiopea e alla mostra fotografica permanente con le immagini NASA - National Aeronautics and Space Administration della missione Apollo 11.



Sul palco che sarà allestito in Villa Garibaldi si svolgerà alle 21,00 la presentazione del libro per bimbi e ragazzi “L’uomo sulla Luna”, in collaborazione con la Libreria Le Storie Nuove.

In Largo di Corte, fino alle ore 23.30, saranno a disposizione del pubblico e puntati verso il cielo i telescopi della Società Astronomica Pugliese in dotazione all'Osservatorio Astronomico della Murgia.

Alle 21,30 è previsto il “Conversano Poetry Slam”, una competizione di poesia orale in cui i poeti, giudicati da una giuria popolare, si sfideranno a colpi di versi. La gara è valida per le selezioni regionali del Campionato LIPS - Lega Italiana Poetry Slam.

Alle 23 in Villa Garibaldi il recital che il pianista Benedetto Boccuzzi ha ideato per #Apollo50, un intricato percorso nel notturno, nel lunatico e nell'oscurità, un omaggio alla #Luna e all'influenza che essa ha sulla natura, sull'arte e sulla psicologia umana. Musiche di Mozart, Chopin, Schumann, Liszt, Crumb, Widmann e Boccuzzi.

Le attività, illustrate nel dettaglio nel programma in foto, proseguiranno fino a domenica 21, con l'ingresso che sarà sempre libero e gratuito.

Info su: www.astropuglia.it; www.apollo50th.it