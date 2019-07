Tricase Porto (Lecce) - Conferenza sul tema Human Pole: Alimentazione, Nutrizione e Benessere 18/07/2019 Sabato 20 luglio alle ore 11.00, presso l’Avamposto Mare del Porto Museo di Tricase (Le - sede periferica del CIHEAMBari), verrà presentata alla stampa l’iniziativa ”Human Pole su Alimentazione, Nutrizione e Benessere”.

A rappresentare la Regione Puglia ci sarà Claudio Stefanazzi, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia.

Il progetto mette insieme diverse competenze tecnico scientifiche, quali la Struttura speciale “Coordinamento Health Marketplace”, il CIHEAM Bari, il Comune di Tricase, il Dipartimento di Scienze Bio-agroalimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed il Centro per le Malattie Neurodegenerative e l’invecchiamento celebrale, presso l’azienda ospedaliera AO Pia Fondazione “Card. G. Panico”.

L’obiettivo è quello di migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari mediterranei dal punto di vista ambientale, economico, sociale, culturale, salutistico e nutrizionale incentivando un consumo sostenibile e responsabile.

L’iniziativa sarà presentata nell’ambito degli eventi previsti da: Blue Land Day 2019 che dal 19 al 21 luglio 2019 il CIHEAM Bari con il Comune di Tricase e l’Associazione “Magna Grecia Mare” organizzeranno a Tricase Porto, nell’ambito delle attività dell’Ecomuseo del Porto di Tricase.

Prevenzione delle malattie, alimentazione, benessere e promozione delle produzioni di qualità del territorio, queste le tematiche che verranno trattate, con eventi distribuiti e localizzati lungo le banchine del porto, la Rena e le Sette Bocche e l’Avamposto MARE di Tricase.

La costituzione dello Human Pole: Alimentazione, Nutrizione e Benessere verrà formalizzata nel mese di settembre dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con l’avvio della prima attività di Apulian Lifestyle.

Un ulteriore tassello di crescita culturale e sociale della stessa Città di Tricase in sinergia e continuità con le iniziative della Regione Puglia per la tutela della salute dei consumatori che transita anche dalla valorizzazione e qualificazione dei prodotti tipici di qualità.

In particolare, con “Apulian Lifestyle: per una lunga vita felice”, la Regione ha intrapreso un percorso di sviluppo di politiche di Health Innovation finalizzate a tutelare, nel tempo, il bene “Salute” a vantaggio dell’individuo e nell’interesse della collettività.

Il progetto “Human Pole: Alimentazione, Nutrizione e Benessere”, ha anche uno sguardo prospettico su uno scenario internazionale verso la “salute delle popolazioni” ed assumerà anche un carattere di strumento di cooperazione e di dialogo per lo studio e la prevenzione delle malattie in Paesi Terzi ed in via di Sviluppo” (Mediterraneo e Medio Oriente, Africa, ecc.).