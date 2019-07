Bari - Mostra collettiva itinerante: “Guglielmo Marconi. La storia del quartiere” 19/07/2019 In occasione dei festeggiamenti della Rete civica urbana "Marconi - San Cataldo - San Girolamo - Fesca" per "I 150 anni della costruzione del Faro di Punta San Cataldo" che rivestono un ruolo fondamentale all'interno del progetto "Il Mare è Noi", Domenica 21 Luglio alle ore 20 presso il “Museo didattico Marconi” all'interno della Scuola Materna G.Marconi di San Cataldo (via del Faro, 6), sarà inaugurata la Mostra collettiva itinerante: “Guglielmo Marconi. La storia del quartiere” a cura dell'Associazione culturale “La Puglia Racconta. Tra testo e Immagine”.

Introdurrà l’importante evento la Compagnia "Shahrazad", centro di ricerca sul Teatro, la musica antica e la danza storica e Partner della RCU, con: "Guglielmo Marconi tra memoria e Futuro"; un Itinerario artistico attraverso narrazioni e danze ispirate al genio del grande scienziato, inventore delle moderne Telecomunicazioni.



Quello che si racconterà è "il sogno di Leonardo" (Leonardo Da Vinci, di cui quest'anno ricorre il Cinquecentenario dalla morte); attraverso suggestioni poetiche e fascinazioni musicali, attrici in costume rinascimentale dialogheranno con gli "abitanti del giardino condiviso" conducendo il pubblico in un viaggio attraverso la memoria, l'Arte, le Scienze.

Saranno richiamati importanti personaggi del Passato, racconti di antichi fari, immagini dal Futuro: tutto per celebrare la vastità della conoscenza e l'unione fra Umano e Divino.

La Mostra, che proseguirà attraverso ulteriori tappe nei prossimi mesi, presenta i lavori di trenta illustratori di fama nazionale ed internazionale che raccontano, con i propri segni e tecniche, la figura storica di Guglielmo Marconi nella città di Bari, rievocando uno degli esperimenti (il collegamento radiotelegrafico con la città di Andivari) che ha segnato il destino delle comunicazioni cambiando la vita di tutti noi.

Questi gli illustratori in mostra: Alessandro Coppola, Amalia Tucci, Amelia Chieco, Angela Barbiera, Antonio Bonanno, Arianna Papini, Candia Castellani, Cecilia Cavallini, Daniela Costa, Daniela Giarratana, Elena Prette, Eleonora Simeoni, Fabio Bonocore , Gaetano Dimauro, Gaia Guarrino, Giuseppe D’asta, Ilaria Zanellato, Laura Zani, Manuela Trimboli, Marco Lorenzetti, Marisa Vestita, Marta Padovani, Michele Vino, Monica Rizzi, Nadia Gelsomina, Nataly Crollo, Piero Schirinzi, Samantha Nuzzi, Silvia Crocicchi, Valeria Puzzovio.

Completerà la serata una festa In giardino con Dodo Dee Aldo Giusta il deejay set a cura dell’APS “Genitori Marconi”.

L’ingresso è libero.