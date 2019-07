Bari - CONVIVIO ARCOBALENO IV EDIZIONE: LA CENA DI COMUNITÀ SULLA SPIAGGIA DI SAN CATALDO 19/07/2019 Domani, sabato 20 luglio, a partire dalle ore 20, si terrà sulla spiaggia di San Cataldo la quarta edizione del “Convivio Arcobaleno”, la cena di comunità organizzata dall’associazione Residenti San Cataldo in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni del faro.

L’iniziativa, inizialmente prevista sabato scorso, è stata rinviata a causa delle condizioni atmosferiche avverse.

La manifestazione si ricollega al progetto più generale della Rete Civica Urbana “Marconi - San Cataldo - San Girolamo - Fesca”. Partner della serata I Like Puglia, Aps Genitori Marconi, associazione IX Maggio, La Puglia Racconta, Time 4dog, S.A.I.D., Comunicazione Plurale, Arcidiocesi Bari Bitonto parrocchia di San Girolamo, Bari Può, con la collaborazione del Gran Teatrino di Pulcinella e Radio canale 100.



Per consentire lo svolgimento della manifestazione la Polizia locale ha previsto il divieto di sosta - zona rimozione sul lungomare Starita, lato mare, nel tratto compreso tra il civico 62/A (altezza ristorante Provolina) e via Skanderberg Castriota.