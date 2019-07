20 luglio - Dante sui sagrati 'I piů bei Canti della Divina Commedia ' a Loseto (Bari) 20/07/2019 Dante sui sagrati





I più bei Canti della Divina Commedia

letti in lingua originale e nella traduzione in dialetto barese

di Gaetano Savelli da Vito Signorile



20 luglio 2019 – ore 20

S.S. Salvatore, Loseto - Bari





Dopo il successo della prima serata Vito Signorile sarà ancora protagonista con “Dante sui Sagrati” il 20 luglio 2019, ore 20, sul sagrato della chiesa del S.S. Salvatore a Loseto, Bari, con la lettura di alcuni canti selezionati dell’Inferno di Dante.



Il pubblico avrà il piacere di ascoltare i seguenti brani della Divina Commedia: Canto I, Canto III, Canto V, Canto XXVI, Canto XXXIII, in lingua originale e nella traduzione di Gaetano Savelli e Vito Signorile. L’ingresso all’evento è gratuito fino ad esaurimento posti.





Aprirsi al nuovo pubblico, far conoscere la bellezza del padre della letteratura italiana e dare nuovi stimoli alla città. A questo mirano i tre progetti gratuiti, “Barinvisibile”, “Dante sui sagrati” e “Ragù recital”, ideati dal Teatro Abeliano per rendere omaggio alla città di Bari e celebrare i 50 anni di attività, e rivolti alle periferie del capoluogo.





Dante sui Sagrati - è un progetto pluriennale di letture dantesche in tre recital, il primo dei quali fu inserito nel festival per le celebrazioni del 750° anniversario della nascita del Poeta: “Dante, L’Immaginario” organizzato dall’Università di Bari “Aldo Moro”. Il debutto, in anteprima assoluta avvenne il 3 ottobre 2015 nella stupenda cornice della Basilica di San Nicola. La manifestazione fu patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia, dal Comune di Bari, dall’Università agli Studi “Aldo Moro”, dal Teatro Pubblico Pugliese, dalla Fondazione Teatro Abeliano, cui si aggiungono oggi La Curia Vescovile, la presidenza del Consiglio Regionale, La Lega delle Cooperative, la Fondazione Puglia. Il reading, al suo debutto, si avvalse di musica eseguita dal vivo da Roberto Ottaviano, poi da Pino Petrella. In collaborazione con la Diocesi di Bari Bitonto, viene oggi dedicato alle periferie e programmato sui Sagrati e nelle Chiese della nostra città.





Le dieci tappe di “Dante sui Sagrati” si terranno dal 13 luglio al 26 ottobre 2019 sui sagrati delle chiese dei comuni di Bari e Bitonto. Il programma delle letture dantesche proseguirà a settembre: la prima a Bitonto nella Basilica dei Santissimi Medici il 7 settembre 2019, le altre tre a Bari nella Natività di N. Signore (Catino) il 14 settembre 2019, nella chiesa di S. Giuseppe (Madonnella) il 21 settembre 2019 e nella chiesa di S. Sabino il 28 settembre 2019. Gli ultimi quattro incontri si terranno nel mese di ottobre a Bari, nella parrocchia Redentore (Libertà) il 5 ottobre 2019, nella parrocchia di S. Paolo (San Paolo) il 12 ottobre 2019, nella parrocchia di S. Nicola (Torre a Mare) il 19 ottobre 2019 e nella parrocchia di S. Marco (Japigia) il 26 ottobre 2019.





Per ulteriori informazioni 080 542 76 78

Centro Polivalente di cultura Gruppo Abeliano

via Padre Massimiliano Kolbe 3, 70126 Bari (Japigia)