Lecce - Presentato il festival Incontri Ipogei un progetto ideato e diretto da Daniel Bacalov. Anteprima con i New Troll 19/07/2019 INCONTRI IPOGEI

Palazzo Bacile di Spongano (Le)

teatro | musica | danza | poesia | cinema |fotografia

dedicato a Luis Bacalov

Dal 30 agosto al 6 settembre 2019



Anteprima

2 agosto, New Trolls e Orchestra della Magna Grecia in Concerto Grosso di Luis Bacalov





È stato presentato oggi in conferenza stampa al Convitto Palmieri di Lecce INCONTRI IPOGEI, festival dedicato al compositore Luis Bacalov.

Alla conferenza stampa sono intervenuti:



Daniel Bacalov, direttore artistico Incontri Ipogei

Loredana Capone, assessore all'Industria culturale e turistica Regione Puglia

Luigi Rizzello, Sindaco di Spongano

Fabio Bacile, dimora storica Palazzo Bacile

Franco Ungaro, direttore AMA-Accademia Mediterranea dell'Attore



Nel panorama dei festival nazionali di fine estate arriva INCONTRI IPOGEI un progetto ideato e diretto da Daniel Bacalov, musicista e compositore, conosciuto al grande pubblico per aver composto le musiche delle trasmissioni televisive di Michele Santoro (Samarcanda, Rosso e nero, Tempo reale, Moby Dick, Il raggio verde, Sciuscià) le musiche per RAI 3 (Report e W l’Italia, Presa diretta di Riccardo Iacona) e quelle per gli spettacoli di Giorgio Barberio Corsetti (premio Ubu 1999 per Il Processo di Kafka).

Il festival si inaugura con un’anteprima il 2 agosto quando nel Palazzo Bacile di Spongano si esibiranno i New Trolls e l’Orchestra della Magna Grecia in Concerto grosso di Luis Bacalov, a cui il figlio Daniel dedica l’intero festival: una perfetta fusione della musica barocca del Settecento con il rock progressive italiano da cui nacque l’LP “Concerto Grosso per i New Trolls”, una straordinaria opera i cui testi sono ispirati a liriche shakespeariane.



INCONTRI IPOGEI prenderà ufficialmente il via il 30 agosto, giorno della nascita di Luis Bacalov (1933- 2016), con un programma fittissimo di appuntamenti che spaziano dalla musica alla danza, dal teatro alla poesia, dalla fotografia al cinema.



“Il festival –afferma il direttore artistico Daniel Bacalov- esprime al meglio la gioia di fare arte insieme, alla ricerca della bellezza, in tutte le sue forme. Quella bellezza che ha nutrito ogni attimo della vita di mio padre. Dentro il Palazzo Bacile di Spongano, luogo straordinario, ricco di storia e cultura del Salento risuoneranno echi di blues e afro, tango e jazz, pop e rock, etnico ed elettronico, contaminazioni di racconto, teatro, butoh e danza contemporanea all’insegna del sincretismo che era la cifra poetica e stilistica di mio padre, il quale coniugava le radici della musica popolare argentina con la sapiente scrittura musicale derivata dalla sua formazione classica”.



“Avevamo detto che non avremmo investito su eventi spot, - ha dichiarato durante la conferenza stampa l’assessore regionale all'Industria culturale e turistica Loredana Capone -, per questo abbiamo scommesso su una strategia che ragionasse sui luoghi, che segnano le radici di un territorio, la storia delle sue comunità, e contemporaneamente sull’arte e la cultura, perché rappresentano l’anima della Puglia e una grande occasione per fare economia nuova e durevole.

Far parlare i luoghi era la nostra missione e il festival INCONTRI IPOGEI, ideato e diretto da Daniel Bacalov, in collaborazione con la famiglia Bacile che ha messo a disposizione il frantoio, il Comune e la Pro Loco di Spongano e AMA-Accademia Mediterranea dell’attore, ha centrato appieno l’obiettivo. Perché qui un frantoio ipogeo diventa un cantastorie, racconta la storia dei contadini che dentro ci facevano l’olio, vivevano la propria vita, la propria famiglia, e lo fa attraverso il linguaggio dell’arte, che è un linguaggio plurale, capace di scavare nel fondo del fondo delle persone. Incontri ipogei è gioia di stare insieme alla ricerca della bellezza e dal 30 agosto al 6 settembre porterà in Salento decine di artisti di fama internazionale. Scommettiamo che cederanno anche loro al fascino della nostra terra?”



Come Amministrazione ringraziamo a nome dell'intera Comunità di Spongano Daniel Bacalov per averci regalato questa meravigliosa intuizione creativa. – ha detto il sindaco di Spongano Luigi Rizzello - Quando l'Arte in tutte le sue forme riesce a valorizzare il nostro patrimonio culturale e storico, un'amministrazione non può che essere accanto ai soggetti proponenti. Perché non si può valorizzare il territorio senza passare dai nostri luoghi identitari e questa occasione permette proprio questo all'intera città di Spongano”.



Cinquanta gli artisti di fama nazionale e internazionale, tra i quali spiccano Natalio Mangalavite, Javier Girotto, Aymeric Forner, Judith Martinez ma anche Andrea Cortesi, Alberto Popolla, Errico De Fabritiis, Gianfranco Tedeschi, Fabrizio Spera, Marco Venturi, Roberto Pugliese (imperdibili le sue installazioni di arte contemporanea anche a fianco di Renzo Piano), l’ostunese Vince Abbracciante tra i fisarmonicisti più accreditati del momento, Luca Pincini e Gilda Buttà collaboratori assidui di Ennio Morricone), l’attore Paolo Musio che ha lavorato con i più importanti registi internazionali da Nekrosius a Terzopoulos, da Corsetti a Populizio a Martone , e poi dal Salento Ninfa Giannuzzi, Valerio Daniele, il regista Paolo Pisanelli (direttore del festival Cinema del reale)e le attrici di Pupe di pane (Angelica Di Pace, Giulia Piccinni, Benedetta Pati, Antonella Sabetta, Carmen Ines Tarantino) con il regista Tonio De Nitto.



Il festival nasce grazie alla collaborazione tra Comune di Spongano, Assessorato all’Industria Culturale e Turistica della Regione Puglia, Provincia di Lecce, AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore, Pro Loco di Spongano, Unione dei Comuni di Diso, Andrano e Spongano, FAI-delegazione di Lecce, associazione Mozart Italia- Sede di Lecce, Associazione Festinamente di Lecce



Ecco gli appuntamenti in programma:

Teatro

PAURA E DELIRIO 30 Agosto ore 21

Alessia Berardi testo regia attrice

Ferninando Vaselli testo regia attore





Musica / tango / Jazz

ENCUENTROS 30 Agosto ore 23

Natalio Mangalavite voce pianoforte

Daniel Bacalov percussioni

Gianni Iorio bandoneon





Musica Classica/Contemporanea

EMISFERI omaggio a Luis Bacalov 31 Agosto ore 21

Andrea Cortesi violino

Marco Venturi pianoforte





Musica Oltre la tradizione

ASPRO 31 Agosto ore 23

Ninfa Giannuzzi voce

Valerio Daniele chitarra





Teatro

PUPE DI PANE 1 Settembre ore 21 e 22

regia Tonio de Nitto

di e con Angelica Di Pace, Giulia Piccinni,

Benedetta Pati, Antonella Sabetta, Carmen Ines Tarantino







Musica Blues / Free 1 Settembre ore 23

ROOTS MAGIC

Gianfranco Tedeschi contrabasso

Fabrizio Spera batteria

Errico de Fabritiis sassofoni

Alberto Popolla

clarinetti



Musica Tango / Jazz

RACCONTI MEDITERRANEI 2 Settembre ore 21

Gianni Iorio bandoneon

Pasquale Stafano pianoforte







Danza / Progetto originale

HIPÓGHEIOS 2 settembre ore 23

Daniel Bacalov spazio sonoro - percussioni

Roberto Pugliese live electronics

Alessandra Cristiani performer

Eleonora Chiocchini performer





Musica Classica / Contemporanea

LE CHARME DE LA MUSIQUE 3 Settembre ore 21

Luca Pincini violoncello

Gilda Buttà pianoforte





Installazione / Musica Elettronica

APOGHEION 3 Settembre ore 23

Daniel Bacalov Percussioni

Roberto Pugliese Live electronics





Musica Classica / Contemporanea

FOLK IN CLASSIC AND MODERN 4 settembre ore 21

Pietro Meldolesi violino

Edoardo Hubert pianoforte





Poesia

SOTTO LA SCURE SILENZIOSA

Letture dal “De rerum natura” di Lucrezio 4 settembre ore 23

Paolo Musio spazio sonoro

Riccardo Ancona percussioni



Teatro

OH NO SIMONE WEILL! 5 settembre ore 21

Milena Costanzo regia - attrice

Chiara Senesi assistente alla regia





Musica tango/jazz

DUO 5 settembre ore 23

Javier Girotto sassofoni

Vince Abbracciante fisarmonica





Musica French-Italian crossroads

BiViO 6 Settembre ore 21

Natalia Bacalov voce - violoncello

Martin Sevrin voce chitarra





Musica Rock

TU 6 Settembre ore 23

Sebastiano Forte voce chitarra

Federico Leo voce batteria





Danza

PANNI

Lucia Carrano coreogra fia/performer 3 – 6 Settembre ore 22.30

Aymeric Forner performer

Judith Martinez performer



Cinema / Documentario 30 Agosto / 6 Settembre ore 24

ROUND MIDNIGHT

Officina Visioni

a cura di Paolo Pisanelli

Fotogra fia 30 Agosto / 6 Settembre

CAMERE OSCURE

Valerio de Bernardinis





I biglietti per ogni spettacolo sono disponibili su prenotazione, scrivendo a infoincontriipogei@gmail.com oppure telefonando al 347.4343429. Disponibile anche il servizio di prenotazione tramite Whatsapp.



Costo biglietti New Trolls 2 agosto

Intero € 20,00 - Ridotto 10€ (under 30)



Costo biglietti spettacoli dal 30/08 al 6/09 :

1 SPETTACOLO: Intero € 15,00 – Ridotto (Under30) € 8,00 2 SPETTACOLI: Intero € 20,00 – Ridotto (Under30) € 15,00



Abbonamento:

10 SPETTACOLI: Intero € 100,00 – Ridotto (Under30) € 70,00 5 SPETTACOLI: Intero € 50,00 – Ridotto (Under30) € 30,00



Info e prenotazioni: 347.4343429