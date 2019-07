Cassano delle Murge (Bari) - L'antologia Adriatica al Festival Notti di Poesia 19/07/2019 Domenica 21 luglio 2019, alle ore 20.30, presso l'Arco di via Sanges a Cassano delle Murge, per 'Notti di Poesia - Festival della Cultura Poetica', si terrà un incontro con William Vastarella, curatore dell'antologia poetica Adriatica. Poesie dalle due sponde di Levante. A dialogar con lui, il prof. Giuseppe De Vito.



Il festival, giunto alla sua undicesima edizione, è organizzato dall’Associazione 'Officine del Sud' e si svolge in collaborazione con l’Associazione 'I Presidi del Libro', la Pro Loco 'La Murgianell' e con il patrocinio del Presidente del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Cassano delle Murge. Ricco il programma che prevede quest’anno una anteprima il 16 luglio presso la Collina di S. Lucia durante la quale l’attore Loris Leoci leggerà le poesie di Giacomo Leopardi.



OPERA_In occasione della festa dell’Ascensione, Venezia celebra sin dal Medioevo il cosiddetto ‘sposalizio del mare’, nel quale un anello gettato in acqua simboleggia l’unione della città con l’Adriatico, nell’antichità sancendone altresì il dominio. Adriatica vuol essere anch’essa un anello offerto alle onde.

Partendo da Bari, infatti – un’«albania», secondo le parole di Giorgio Caproni –, questa antologia poetica ripropone i versi più evocativi e rappresentativi dell’Adriatico secondo un percorso circolare che, di volta in volta, lambisce i Paesi dei diversi autori: Italia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Albania. Un suggestivo viaggio che muove da due interrogativi: esiste, all’interno della vasta e sfaccettata cultura mediterranea, una specificità letteraria dell’Adriatico? E può l’universalità della poesia, tracciando una linea immaginaria in virtù di testi e contesti intrecciati, giungere infine a individuare un’unica, speciale comunità ‘adriatica’?



Gli autori antologizzati sono: Lino Angiuli, Vittorio Bodini, Michele Campione, Giorgio Caproni, Vittorino Curci, Gabriele D’Annunzio, Gianni D’Elia, Luigi Fallacara, Loris Ferri, Daniele Giancane, Boris Jovanovic Kastel, Niko Kacalidha, Vasil Klironomi, Zimo Krutaj, Ivan V. Lalic, Claudio Lolli, Franca Mancinelli, Agim Mato, Timo Merkuri, Elio Pagliarani, Vesna Parun, Salvatore Ritrovato, Giuseppe Rosato, Roberto Roversi, Cesare Ruffato, Umberto Saba, Anna Santoliquido, Abdulah Sidran, Christian Sinicco.



CURATORE_William Vastarella è nato a Napoli il 16 ottobre del 1974. Vive a Bari ed è docente di materie letterarie nella scuola secondaria; nel 2008 ha conseguito il dottorato in Teoria del linguaggio e scienze dei segni. Si interessa di analisi dei testi e della comunicazione. Collabora con riviste letterarie e sue poesie sono presenti in diverse antologie.