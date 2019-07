Mola di Bari - “Del Racconto, il Film” con MARCO BELLOCCHIO - PREMIAZIONE DEI TRE VINCITORI 20/07/2019 Festival Cinema&Letteratura



“Del Racconto, il Film”



X edizione a Mola di Bari

(Corte del Monastero di Santa Chiara)

Ospiti della serata:



MARCO BELLOCCHIO

FABIO CANINO, FRANCESCO CALVELLI, SIMONE GATTONI,

LUIGI LONIGRO





Si chiude la decima edizione del festival "Del racconto, il film", organizzata dalla cooperativa I bambini di Truffaut, alla presenza di un ospite speciale: il regista Marco Bellocchio.

Una serata importate in cui verranno premiati i vincitori delle tre sezioni: I quattrocento colpi (film di carattere prettamente sociale); La terra vista dalla luna (film di carattere generale) Non ci resta che leggere (letteratura).



IN ALLEGATO I VINCITORI E LE MOTIVIAZIONI - PUBBLICAZIONE CON EMBARGO SINO ALLE ORE 24 DI SABATO 20 LUGLIO



I titoli in gara, 18 libri e 25 film, sono stati presentati al pubblico nel lungo percorso pre-festival, iniziato lo scorso 15 giugno, che ha coinvolto i luoghi più suggestivi di Bari, Bitonto, Mola di Bari e Sannicandro di Bari, e le carceri di Trani, Turi e Bari. Le opere in gara sono state valutate da una giuria popolare e due di esperti, una di Cinema presieduta dall’attrice Francesca Inaudi e una di Letteratura presieduta dalla scrittrice Nadia Terranova.





Si comincia alle ore 18 in piazza XX Settembre al civico 20, in corrispondenza dell’abitazione che ha dato i natali al maestro Francesco Laudadio: l’amministrazione comunale di Mola di Bari apporrà una targa in ricordo del regista cinematografico e teatrale nonché scrittore nato a Mola e prematuramente scomparso a Bologna il 6 aprile 2005.

A seguire, a partire dalle ore 18.30, ci si sposta nella Corte del Monastero di Santa Chiara (ingresso 3 euro) per lo spettacolo teatrale: “Noi siamo qui” di Angela Iurilli con gli studenti della compagnia teatrale IISS Pietro Sette di Santeramo in Colle. Nella stessa serata lo scrittore e conduttore Fabio Canino dialogherà con il giornalista Rai, Vito Marinelli, su “Le parole che mancano al cuore” (Sem), la storia di un calciatore, che vive l'amore solo di incontri segreti, perché “i calciatori di serie A gay non esistono”. Subito dopo Marco Bellocchio salirà sul palco per la premiazione, assieme al direttore artistico Giancarlo Visitilli e a Felice Laudadio presidente del Bif&st. Per l'occasione il sindaco Giuseppe Colonna consegnerà le chiavi della città di Mola di Bari al regista piacentino.

Si chiude con la visione del film “Il traditore” di Bellocchio, sulla storia di Tommaso Buscetta, il primo importante pentito di mafia, interpretato da Pierfrancesco Favino.

Intervengono anche Francesca Calvelli, montatrice; Simone Gattoni produttore Kavac Film, Luigi Lonigro, distributore (Rai Cinema – 01 Ditribution) e presidente nazionale Distributori Anica.



Miglior Film sez. La terra vista dalla luna

Directions Tutto in una notte a Sofia del regista bulgaro Stephan Komandarev.



Il regista, riprendendo l’espediente narrativo dei registi iraniani, da Abbas Kiarostami a Jafar Panahi, quello del taxi, dentro cui i clienti si succedono rivelando le tare del proprio paese, fa diventare le auto in corsa rappresentazione di un mondo in cui cliente e tassista si fanno portatori della voci, comprese quelle interiori e dei tanti silenzi, che ormai non si possono più tacere.

Stephan Komandarev interrogandosi sulla direzione presa dal mondo e dal suo paese, conduce lo spettatore su corse in cui la disperazione di chi ha smesso di credere nello Stato, in Dio e nella provvidenza diventa esistenza comune.





Miglior Film sez. I quattrocento colpi

Selfie del regista Agostino Ferrente

Selfie non è soltanto la narrazione di uno spazio geografico dell’anima, è tanto altro ancora: è il cinema che racconta il cinema, trasformando lo stesso dispositivo come mezzo per immaginarsi e strumento di sogno, al di la delle apparenze ingombranti di ognuno. Perché se lo stesso telefono/camera resta “freddo”, per dirlo con le parole di uno dei protagonisti, quello che provoca non lascia indifferenti. Le immagini, spesso armonicamente rese anche dalla colonna sonora bellissima che le accompagna, riescono a restituire forti emozioni, finanche quando gli spari delle armi fungono da sincopi, in una costruzione che, man mano che avanza, decostruisce. Lasciando spiazzati e nudi gli sguardi. Ancorati alle lacrime di dolore e rabbia, mai così rese bene e indelebili. Come nessuno dei selfie, che in genere perdiamo, negli album che non conserviamo. Selfie è un film che si conserva, depositandosi.



Miglior Opera Letteraria sez. Non ci resta che leggere

Breve storia amorosa dei vasi comunicanti di Davide Mosca edito da Einaudi

“Ci godevamo la nostra piccola felicità, perché la felicità è sempre piccola, e preziosa, simile a un monile, leggera da trasportare, facile da nascondere a occhi distratti, in diretto contatto con il corpo, fredda o calda a seconda dei momenti”.

Breve storia dei vasi comunicanti è un romanzo epidermico, che scorre nelle vene e ricongiunge il cuore. Il suo autore, Davide Mosca con il suo romanzo, pur parlando di diversità, ne ribalta l’assunto, affermando che il vero amore non è per tutti ma per pochi. E quei pochi sono solo quelli che si impegnano a cercarlo, a prescindere dalla propria condizione. L’idea che ognuno può essere felice nella misura in cui si mette a disposizione dell’altro, senza pretenderne necessariamente l’appartenenza, è ciò che rende credibile la storia di un romanzo breve e ben scritto.



Premio Speciale a Marco Bellocchio

Un intellettuale che con le sue opere ha attraversato il cinema italiano degli ultimi cinquant’anni, con titoli che hanno riscritto la storia di un Paese, perché ve ne rimanesse traccia.

La credibilità di Marco Bellocchio si è sempre espressa nella coerenza, assolutamente libera, con cui tra il cittadino e l’essere un artista ha prevalso l’essere. Umano.

L’autore, come ha sostenuto in occasione del commento a un suo film: “io divago dal sequestro, è vero, ma rimango sempre dentro la tragedia”, regala, di volta in volta, storie che attraversano le esistenze, non lasciando indifferenti chi deve fare i conti con le proprie notti e decretarne sempre i buongiorno.