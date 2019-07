24 luglio - "Racconti D’autore 2019" prosegue con E Dall… un omaggio a Lucio Dalla - Melpignano (Lecce) 24/07/2019 Racconti D’autore 2019 prosegue con un omaggio a Lucio Dalla.

Il 24 luglio al Caffè del Parco di Melpignano per la rassegna Racconti D’Autore 2019 sarà la volta degli E Dall… e il loro omaggio al cantautore bolognese.



22 luglio 2019. La rassegna Racconti D'autore 2019. Festival della Comunità promossa dalla Comunità Cooperativa di Melpignano continua il suo percorso con una tappa immancabile, un omaggio a Lucio Dalla che verrà realizzato dal duo E Dall… il 24 luglio a partire dalle 21.30, sempre al Caffè del Parco di Melpignano.

Il cantautore bolognese è una pietra miliare della musica italiana e non solo, un artista con cui tutti i musicisti, prima o poi, si ritrovano a confrontarsi. Eclettico, ironico, profondo, capace di raccontare con la forza delle sue parole e l’unicità della sua musica, un universo umano fatto di meraviglie e di catastrofi, di gioie e di dubbi oscuri e inestricabili.

Il progetto musicale E Dall... nasce nell'aprile del 2008, a partire da un'idea del chitarrista barese Gianni Quadrelli e del cantautore Pier Dragone, a cui si unisce Antonello Nitti al basso.

Un trio lontano dall’idea tradizionale della tribute band che tende a imitare, l'idea artistica degli E Dall… è quella di reinterpretare totalmente le più intense composizioni del noto cantautore bolognese Lucio Dalla. Il lavoro creativo, quindi, consiste nello spogliare i brani del contesto musicale di partenza, legato al periodo storico e al feel degli arrangiamenti, e nel ripensarle attraverso connotazioni diverse, legate al gusto degli esecutori. Così elementi di cantautorato, di bossa nova, di reggae, di funk, di rock e di tango, si mescolano tra di loro e danno una veste originale ad armonie, melodie e testi, composti da una delle massime personalità artistiche del XX secolo.

Gli E Dall… hanno suonato nei principali club di tutta la Puglia (incluse le Isole Tremiti), in Campania, Liguria, Piemonte, ecc. Sono stati protagonisti di trasmissioni televisive e radiofoniche locali. Hanno suonato sui palchi di piazze, rassegne culturali e di importanti teatri.

Nel 2014, sotto la direzione artistica di ArteSonante, hanno prodotto un album contenente alcune delle loro migliori interpretazioni, ospitando il primo tastierista di Lucio Dalla, Bruno Cabassi. Nel 2018 decidono di autoprodurre un EP in trio, ospitando musicisti di fama internazionale come Mirko Signorile e Alberto Parmegiani.



È possibile acquistare il biglietto sul luogo dell’evento prima dell’inizio dello spettacolo. Il costo è di € 7,00, cifra che include un cocktail di benvenuto alcolico o analcolico.







Info location e tickets:

Gli eventi si svolgeranno all'interno del Parco della Pace, nei pressi del Caffè del Parco, Via Roma 10, Melpignano (LE).