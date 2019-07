23 luglio - “Rigoletto” protagonista del Bitonto Opera Festival 2019. 23/07/2019 Prima della messa in scena dell’opera di Giuseppe Verdi del 31 agosto, guide all’ascolto in programma in città e nelle frazioni



Torna anche quest’anno la grande musica lirica targata Bitonto Opera Festival, l’evento fisso e imperdibile dell’estate bitontina, curato da “La Macina - Associazione socioculturale”.

Sarà “Rigoletto” di Giuseppe Verdi il protagonista della sedicesima edizione, inserita nel cartellone della Bitonto Estate 2019.

L’opera, che verrà messa in scena il 31 agosto nell’Anfiteatro Naturale “Lama Balice”, sarà preceduta da quattro eventi propedeutici.

Come di consueto, infatti, il pubblico potrà scoprire la storia e le curiosità del capolavoro verdiano con le guide all’ascolto, a cura de “La Macina – Associazione socioculturale”.

Il primo appuntamento è fissato per domani, 23 luglio a Palombaio. Alle 20.30 nell’accogliente scenario di “Casa Alvin” (corso Vittorio Emanuele, 67), si terrà “Il filo rosso della passione”.

Al termine, sarà possibile gustare i piatti preparati dagli chef del ristorante.

L’evento sarà riproposto anche a Villa Giovanni XXIII a Bitonto il 6 agosto alle ore 20, a Villa Jannuzzi a Mariotto il 12 agosto alle 20.30 e nel Torrione Angioino di Bitonto il 20 agosto alle ore 20.

La messa in scena di “Rigoletto”, opera in tre atti di Giuseppe Verdi, è in programma invece per sabato 31 agosto alle ore 20 presso l’Anfiteatro naturale “Lama Balice” (Biglietto: 20 €).

Per info, prenotazioni e acquisto, contattare i numeri 3391175513 e 3288930349 o recarsi presso la Libreria Raffaello di Bitonto (via Arco Galliani, 3).

Prima dello spettacolo, previsto un momento conviviale con la “Cena Rigoletto”. Per info e costi, contattare i numeri 3668246998 o 334997558.

Il Bitonto Opera Festival, patrocinato dalla Regione Puglia, dal Comune di Bitonto e dal Parco delle Arti, è organizzato da “La Macina – Associazione socioculturale” e dalla “Raffaello Comunicazione”, in collaborazione con l’Associazione socioculturale “Coro lirico giovanile – Città di Bitonto”, Masseria “Lama Balice”, Fondazione Villa Giovanni XXIII – Onlus, De Pinto Group, la testata giornalistica “da Bitonto”, Gruppo Intini e Associazione Michele De Pinto “Legalità e salute”.