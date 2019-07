Brindisi - Storia, miti e letture per bambini sulla Brindisi romana e il suo porto 24/07/2019 GIROTONDO, GIROTONDO, PER IL MAR CONOSCO IL MONDO…

Storia, miti e letture per bambini sulla Brindisi romana e il suo porto.



Sulla scorta della finalità di promuovere, qualificare e potenziare il servizio di informazione ed accoglienza turistica svolto dagli Info-point, il primo di sedici eventi che si terranno a partire dal 26 luglio fino al 31 ottobre a Palazzo Granafei-Nervegna, dove ha sede l’Info-point del Comune di Brindisi.



Il primo appuntamento, dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni, è alle ore 19 di venerdì 26 luglio all’Info-point di Palazzo Granafei-Nervegna. Prenotazione obbligatoria T. 0831 229 784. Prima una visita guidata che porterà i piccoli tra le pieghe della storia a muoversi nella Brindisi romana e nel suo porto, poi letture animate di miti, mare e parole con le quali la dolce incantatrice Chiara Sergio, condurrà i bambini in racconti antichi e fantasiosi.



In concomitanza con l’iniziativa, sarà visitabile nelle sale espositive al secondo piano del Palazzo la mostra fotografica di Cinzia Rossi, pugliese, progetto dal titolo «Il mio mondo inquadrato», realizzato a seguito della sua lunga esperienza lavorativa come assistente di volo. La mostra resterà disponibile al pubblico fino al 23 agosto. L’artista presenta una selezione di circa sessanta scatti di momenti di vita quotidiana nel mondo che ha colto sempre inaspettatamente e che sono rappresentati in immagini quadrate. «Trovo che ci sia una bellezza nelle differenze - ha detto Cinzia Rossi - ed un punto in comune che è quello che ci rende tutti umani. Ho provato a mettere insieme il mondo e forse riflettere sul fatto che, sì, siamo diversi nei contesti geografici, nei colori e nelle condizioni sociali. Ma siamo uguali nell’animo».