Da venerdì 26 a lunedì 29 luglio si svolgerà tra Bari e Matera “Terra promessa”, la settima Summer School di FutureDem 23/07/2019 Da venerdì 26 a lunedì 29 luglio si svolgerà tra Bari e Matera “Terra promessa”, la settima Summer School di FutureDem, associazione di cultura politica impegnata a promuovere iniziative di formazione e a portare avanti valori di libertà, eguaglianza e giustizia sociale.



Politiche culturali, antimafia sociale e storytelling saranno i temi al centro di queste quattro giornate di formazione nel corso delle quali interverranno tra gli altri la Senatrice Valeria Fedeli, l’Onorevole Gennaro Migliore, la Vicepresidente del gruppo PD al Senato Simona Malpezzi, l’Europarlamentare Brando Benifei, i Deputati Marco Lacarra, Ubaldo Pagano, Roberto Rampi e Massimo Ungaro.



Venerdì 26 luglio alle ore 17.00 si apriranno i lavori a Bari presso “La biglietteria” (Largo Adua 3).



La giornata di sabato 28 sarà invece dedicata alla visita di Matera, scelta per ospitare parte della scuola anche per via della designazione a capitale europea della cultura 2019. Nel pomeriggio i partecipanti incontreranno il Sindaco Raffaello De Ruggieri e sarà lanciata la campagna di FutureDem su Carlo Levi, scrittore che per il suo impegno politico antifascista e per le sue origini ebraiche fu condannato al confino in Basilicata e a quel territorio rimase legato per tutta la vita.



Domenica a Bari dalle ore 11.30 sempre presso “La biglietteria” riprenderanno i lavori che proseguiranno fino al tardo pomeriggio con panel dedicati all’amministrazione locale, all’identità culturale dell’Unione Europea e alla rigenerazione culturale delle città.



Il programma completo della scuola è disponibile sul sito dell’associazione a questo link: http://futuredem.it/wordpress/project/terra-promessa-bari-matera-2019/.