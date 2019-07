Tricase (Lecce) - "I Messapi Rugby Club - Una nuova meta per il rugby salentino" 23/07/2019 Ci sono momenti in cui si sente il bisogno di correre in avanti, di sognare mete nuove, di progettare traguardi coraggiosi. Ci sono momenti in cui anche le pagine più belle devono essere voltate perché non vedi l’ora di sapere come va avanti la storia… E così, dopo cinque anni di attività sul territorio, pochi giorni fa la società sportiva rugbistica più a sud della Puglia, il Tricase Rugby, ha voltato ufficialmente pagina, iniziando un nuovo capitolo della sua storia con una nuova veste, nuovi progetti, un nuovo nome: “I Messapi Rugby Club”.



“Abbiamo scelto questo nome per dimostrare ancora di più il legame con il nostro territorio, inteso in senso più ampio, e non circoscritto a un singolo Comune: riferendoci ai Messapi, popolo guerriero presente nella Puglia meridionale già dall’VIII secolo, noi rendiamo omaggio alla storia della nostra terra, alla forza, al coraggio e alla determinazione dei suoi abitanti.

Ogni volta che prendiamo in mano la palla ovale, è come se avessimo tutto il Mondo nelle nostre mani, ma allo stesso tempo sentiamo che questo sport ha le stesse radici del nostro Salento, gli stessi valori della nostra gente: saper lottare per raggiungere la meta, sostegno ai più deboli, condivisione, perseveranza nelle difficoltà”.



Perciò la società è già al lavoro per definire la programmazione sportiva della prossima stagione, saranno riproposti i progetti di team building in collaborazione con “AKKA-formazione” di Sergio ZORZI, ci saranno importanti occasioni di formazione e aggiornamento per i ragazzi della scuola rugby e per lo staff tecnico grazie alla rete che la Federazione Italiana Rugby sta incentivando su tutto il territorio nazionale ed estero, si realizzeranno progetti ed eventi di promozione umana e sociale. Perché il rugby non è solo uno sport…è uno stile di vita!



Si prospetta una stagione impegnativa, ma i principi che la società ha posto come basi della propria mission sono "Avanzare, sostenere e continuare ad avanzare", con coraggio e determinazione, proprio come un guerriero. “Vogliamo continuare a portare avanti questi valori, vogliamo continuare a promuovere il gioco del Rugby perché diventi parte integrante della storia del nostro Salento, per i bambini, gli adulti, donne e uomini, senza lasciare indietro nessuno”.



Tra poco partirà la nostra campagna di tesseramento: seguiteci su Facebook, continuate a sostenerci, partecipate ai nostri open-day, venite a giocare con noi!

“I Messapi Rugby Club”… dalle nostre radici il nostro futuro.

Info: messapiasd@gmail.com