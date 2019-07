25 luglio - Andrew Faber autore del libro 'Cento secondi in una vita' a Taranto 25/07/2019 Continua a regalare emozioni la rassegna culturale l’“Angolo della Conversazione” promossa da Yachting Club e Bcc di San Marzano con il supporto di alcuni importanti partner come Programma Sviluppo e libreria Ubik di Taranto.

Apprezzatissima la scorsa settimana la conversazione con Pinuccio di Striscia la Notizia che ha entusiasmato il folto pubblico per oltre due ore raccogliendo applausi e consensi grazie alla sua sottile ironia, anche su temi scottanti. Tra due giorni (giovedì 25 luglio), quarto appuntamento in calendario e si torna a parlare di libri. Ospite allo Yachting Andrew Faber (all’anagrafe Andrea Zorretta) che presenterà il suo ultimo lavoro “Cento secondi in una vita”, romanzo edito da Rizzoli. LA TRAMA. Il signor Rebaf non è un libraio come tanti. Primo, perché la sua libreria si chiama La Piccola casa della musica e del libro. Secondo, perché chiunque può entrarci, sedersi al pianoforte e strimpellare la colonna sonora della giornata. Terzo, perché a tenergli compagnia nelle lunghe ore tra gli scaffali non è un aiuto libraio ma Mademoiselle Ansia, da anni fedele al suo fianco insieme a un nutrito gruppo di mostri e paure. Di poesia Rebaf sa poco o nulla -anche se crede fermamente che la bellezza conquisterà il mondo- e l’unico ritmo di cui si (pre)occupa è quello del proprio cuore, ballerino imprevedibile che da troppo non danza più per amore. Fino a quando, in un pomeriggio qualunque di febbraio, fanno la loro comparsa in libreria un paio di calze bellissime di una donna bellissima. Luisa, coltivatrice di canapa e divoratrice seriale di hamburge, è una cliente de La Piccola Casa, e nel momento esatto in cui gli si avvicina per chiedergli dove può trovare un’antologia della Szymborska, Rebaf si rende conto che è tempo di mettere in discussione l’ormai rodata convivenza con i suoi mostri. E di ricominciare ad annusare il profumo dei versi, soprattutto quelli dell’amore. Perché in fondo è proprio la poesia l’aria fresca che ci fa uscire dall’apnea dellenostrevite e tornare finalmente a respirare.



ANDREW FABER. Poeta, musicista e performer, classe ’78, di origini romane. Ha pubblicato “Non ho ancora ucciso nessuno” (2016), “D’amore. Di rabbia. Di te” (2017), “Fermo al semaforo in cerca di un titolo, vidi passare la donna più bella dell’umanità” (2018) e “Cento secondi in una vita” uscito in libreria il 9 luglio scorso. Nel dicembre 2013 inizia a scrivere poesie, ma tiene anche reading, concerti presso circoli letterari, teatri e scuole in un tour costante che abbraccia per intero lo stivale. A dicembre 2016 è il momento di un successo a teatro con Marco Mazzocca in P-Factor. Andrew Faber ha un blog che conta circa 80 mila persone.



Con l’autore dialogherà Mara Venuto. Ingresso libero. Infoline 335/6386685.