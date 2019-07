Giovinazzo (Bari) - Campioni di Ballo 2019 - Holiday Team Matc, conducono Garrison Rochelle e Nancy Berti 23/07/2019 VENERDÌ 26 LUGLIO LA QUARTA EDIZIONE DI CAMPIONI DI BALLO

Garrison Rochelle e Nancy Berti condurranno l’evento organizzato

da Dance Team Giovinazzo in piazza Vittorio Emanuele alle 20,30



Ballo, moda e musica dal vivo in un turbinio di emozioni e di energia. Questo e molto altro è “Campioni di Ballo 2019 - Holiday Team Match” che si terrà venerdì 26 luglio a partire dalle ore 20,30 a Giovinazzo in piazza Vittorio Emanuele II.



Giunto alla quarta edizione, l’evento è organizzato dall’associazione Dance Team Giovinazzo con la partnership dell’Associazione Nazionale Maestri di Ballo. Saranno la simpatia del noto coreografo statunitense Garrison Rochelle e l’eleganza della pluricampionessa di danze latino americane Nancy Berti, oltre che la grande professionalità e la competenza di entrambi, a traghettare il pubblico nel corso di un appuntamento che si preannuncia, a dir poco, imperdibile.



Giudici, per una sera, due protagonisti del ballo e della televisione: la docente di danza di “Amici”, già prima ballerina, Alessandra Celentano e il noto maestro di “Ballando con le stelle” Simone Di Pasquale.

Un’emozione in più per i danzatori provenienti dalla Puglia, e non solo, impegnati in travolgenti cha cha cha, romantici passi a due e in sensualissime danze latino americane sulle note della musica dal vivo della Grande Orchestra Italiana del maestro Simone Mezzapesa.



Sul palco anche la travolgente energia di Serena De Bari. La nota cantante molfettese è reduce dal suo ultimo successo “Mare e batucada”, una hit tutta da ballare in cui il ritmo del samba si fonde con l’incalzante musica africana.

Grandi ballerini, ospiti prestigiosi, ma non solo. Sul palco della centralissima piazza Vittorio Emanuele II protagonista anche l’alta moda. Originalità, stile, classe ed eleganza nel défilé coordinato da Francesco De Gennaro del celebre brand Via della Spiga Milano.



«La grande novità di questa edizione – osserva il maestro Lorenzo Masciale, vicepresidente Dance Team Giovinazzo - sarà il “red carpet” sul quale sfileranno gli illustri testimonial del mondo della danza e dello spettacolo con commento a cura del giornalista e autore RAI Fabrizio Silvestri, accompagnato da Giusy Pisani. Una serata in cui al centro di tutto ci saranno il ballo e i suoi protagonisti: le loro voci, le loro passioni, i loro racconti».



Posti a sedere numerati acquistabili in prevendita al costo di 7,00 euro fino a mercoledì 24 luglio presso la sede dell’associazione Dance Team Giovinazzo, in via Dogali 62/B a Giovinazzo e in seguito direttamente venerdì 26 luglio, giorno dell’evento, presso il botteghino allestito in piazza Vittorio Emanuele II sempre a Giovinazzo. Infotel 3803292641 e 3497816039. Nel corso della serata tra coloro che hanno acquistato il biglietto verrà estratto un fortunato vincitore di una vacanza per due persone.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Giovinazzo, della Regione Puglia, del Coni e con Lovefm radio media partner dell’evento.