Castellaneta Marina (Taranto), Park and Ride: buona la prima 23/07/2019 500 posti auto per decongestionare il traffico e migliorare in particolare la vivibilità del lungomare. E' entrato in servizio domenica

21 luglio il Park and Ride di Castellaneta Marina, localizzato strategicamente all'esterno del centro abitato di Castellaneta Marina, consente, con un servizio a basso costo, di parcheggiare l'auto e raggiungere i lidi con i bus navetta.



70 auto e 200 passeggeri circa: è il bilancio positivo del primo giorno, utile per “rodare” il funzionamento, al fine di avviarlo a pieno regime.

Due le navette, che raddoppiano nei festivi, in servizio continuo dalle

08:00 alle 19:00: una per il settore a levante del lungomare (da lido Paradiso alla Playa) e una per il settore a ponente (da Lido l’Ancora al lido di Borgo Pineto).



«Il 2019 sarà ricordato come l'anno in cui finalmente è entrato in servizio il parcheggio di via Scott, una svolta epocale per Castellaneta Marina - commenta il Sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti - fondamentale per decongestionare il traffico e la viabilità della località, grazie alla navetta di collegamento col il lungomare. Il servizio si affianca agli altri messi in campo e sostenuti dall'intera Amministrazione, con l'obiettivo di favorire il trasporto pubblico per raggiungere i lidi e le spiagge, a discapito dei mezzi privati. Una necessità sempre più avvertita dai cittadini, come testimonia il successo della "Navetta del mare", il servizio pensato per i villeggianti di Castellaneta Marina e dei "Bus del mare", utilizzati dai pendolari di Castellaneta per raggiungere il litorale, e viceversa.

Questa prima stagione sarà utile per sperimentare il servizio, con l'obiettivo di migliorare sempre più la qualità della vita di residenti e ospiti e confermare Castellaneta Marina tra le località turistiche più apprezzate di Puglia».