25 luglio - Presentazione fumetto 'Lamiere. Storie da uno slum di Nairobi' a Martina Franca (Taranto) 25/07/2019 Manuscripta presenta: “Lamiere. Storie da uno slum di Nairobi”



Si terrà a Martina Franca (TA), giovedì 25 luglio, alle ore 20:00 presso il chiostro delle Agostiniane nel centro storico (Villaggio di Sant’Agostino), la presentazione del nuovo graphic novel scritto da Danilo Deninotti e Giorgio Fontana con i disegni di Lucio Ruvidotti “Lamiere. Storie da uno slum di Nairobi” pubblicato da Feltrinelli comics.

Dialogherà con uno dei protagonisti del racconto a fumetti Ettore Marangi, missionario a Nairobi e con Phina Ajouga responsabile del progetto IRRATIONAL CRAZY, il direttore artistico di Manuscripta, Piero Angelini.





La classica immagine del Kenya è quella di un paradiso, il luogo ideale per una vacanza. Ma dentro questo sogno c’è un incubo. A Nairobi, la capitale, oltre metà della popolazione è concentrata nelle baraccopoli e vive in condizioni estreme di miseria e abbandono. Al di sotto della dignità umana.



Deninotti, Fontana e Ruvidotti hanno fatto un viaggio dentro Deep Sea, l’area più povera della città, per raccontarlo in un reportage a fumetti lucido e commovente. Drammatico eppure pieno di vita, illuminato dalla speranza. Sono entrati nelle baracche fatte di lamiere, accompagnati da un frate molto eccentrico e dai volontari di una ONG.



Hanno conosciuto i pazienti e gli infermieri del piccolo ambulatorio, i fruttivendoli, i bambini della scuola, la maestra di danza e la barista dell’unico locale dello slum. E hanno imparato, per esempio, come si cuoce un cavolo senza l’acqua corrente, che qui è un bene raro e molto costoso. Attraverso le storie della gente di Deep Sea, gli autori raccontano anche le proprie reazioni e sensazioni come abitanti del mondo.





L’evento va a inserirsi nelle attività di Manuscripta, il Festival della letteratura a fumetti della Valle d'Itria, organizzato dal Presidio del libro di Martina Franca e dall’Associazione Terra Terra.

L'ingresso alla presentazione è libero