Grottaglie (Taranto) - Al via il Premio enologico “Vino č Musica” 23/07/2019 Da oggi e sino al 25 luglio le attività della rassegna saranno riservate al pubblico di settore. 26 e 27 luglio grande festa nel Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie



Sono oltre duecento etichette, divise in batterie, e sono al vaglio, nella sala “San Francesco” dell’elegante Monun di Grottaglie, della selezionata giuria nazionale ed internazionale guidata dal Presidente, Enzo Scivetti.

Mi Yeun Hong, giornalista e corrispondente italiana per cookand, wineok.com – south korea, Claudia Marinelli, degustatrice per varie guide e in diversi concorsi internazionali, Francesco Galeone, maestro assaggiatore e delegato ONAV della Provincia di Verona, Giuseppe Gentile, wine manager per Partesa Adriatico, Carlo Dugo, consigliere di Enosis srl, Luca Matarazzo , wine consultant, Paola Pozzoli, corporate wine&spirits event manager presso Eataly, Ilaria Pellicane, contributor per la testata online vinodabere, Franco Santini, da 15 anni degusta e scrive per riviste e guide di settore, Marco Rossi, volto e brand manager di winetv sky 815, Vittorio Ferla, giornalista e sommelier, cura le pagine di enogastronomia de linkiesta, fondatore di GnamGlam e Cristiano Chiloiro, enologo.

Palati autorevoli per decretare le etichette dei vini che meglio rappresentano le tipicità del vitigno di appartenenza valutandone colore, gusto e profumo.

La settima edizione del “blind tasting” di Vino è Musica – dichiara Enzo Scivetti, Presidente della giuria - conferma la crescita qualitativa di un evento tra i più belli del panorama enologico del Sud Italia. Orizzonti aperti anche a vini delle altre regioni meridionali ed un numero sempre crescente di etichette, dimostrano il livello di interesse che la rassegna di Grottaglie cattura. Si ripropone consolidata, la formula vincente della valutazione dei vini eseguita da una giuria di assoluto valore, con giudici internazionali ed importanti buyers, esperti e competenti che riconosceranno il valore di ogni singolo vino con una degustazione seguita da challenge per stabilire i medagliati, tutto rigorosamente alla cieca. Cammeo nell'evento – conclude il Presidente - sarà la liaison con il Concours Mondial de Bruxelles, il concorso enologico più importante al mondo, che consentirà di degustare durante i laboratori, in programma nei giorni 26 e 27 luglio, vini da vitigni autoctoni delle nazioni emergenti dell'Est Europa

La cerimonia di premiazione dei vini vincitori del “Blind Tasting Vino è Musica” si svolgerà giovedì 25 luglio alle ore 18:00 al Castello Episcopio.

Alle ore 21:00, invece, il giardino di Casa Vestita ospiterà la serata di benvenuto ai produttori della decima edizione della rassegna. Un momento conviviale in compagnia di produttori, giuria del premio enologico, stampa e un numero ristretto di winelover per dare il via insieme alla due giorni di apertura al grande pubblico del 26 e 27 luglio nello storico e unico Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie.

L’iniziativa è promossa da Intersezioni, Qiblì Srl e Fatìa con il sostegno dell’ assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia e del Comune di Grottaglie ed è organizzata in partnership con Confagricoltura Taranto, Gal Magna Grecia, Slow Food Grottaglie – Vigne e Ceramiche, Sistema Museo.



Per informazioni è possibile telefonare al numero 099-2212963, mandare una mail a info@vinoemusica.it oppure visitare le pagine:

web: www.vinoemusica.it

Facebook: @vinoemusica

Twitter: @VinoeMusica

Instagram: @vinoemusica